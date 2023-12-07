Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 15:33

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp sau tràn đầy phúc lộc, vận đỏ vây quanh, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

Tuổi Dậu 

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), người tuổi Dậu chuyện tình cũ thường làm bạn buồn lòng.     

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay trao đổi công việc với đồng nghiệp, xảy ra những bất đồng quan điểm. 

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm cũ làm bạn nhớ mãi, khó quên. 

Tài lộc: Nản với thu nhập hiện tại, cố gắng cải thiện.  

Sức khoẻ: Hãy ăn thêm rau xanh, tốt cho tiêu hoá.

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn trong 12 con giáp là người trời sinh có mệnh phú quý. Họ luôn có khát khao về sự nghiệp rất lớn, cũng biết cách tạo ra những mục tiêu mới của riêng mình, nỗ lực vì những mục tiêu đó. Cộng thêm tuổi Thìn thường xuyên có phúc khí từ người thân, bạn bè, có thể nói trong cuộc đời tuổi Thìn sẽ có cơ hội gặp được đại tài, tiểu tài không ngừng.

Đại đa số người tuổi Thìn khi kiếm được tiền đều rất ham, muốn kiếm thêm nữa, vì vậy tiền tài không ngừng thăng tiến. Nếu gặp được thời cơ tốt, họ dễ dàng một đêm chuyển mình, trở thành người giàu sang, phú quý, sống cuộc sống sung sướng, hưởng lạc.

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), tuổi Tỵ có thể gặp nhiều vấn đề bất ổn trong công việc. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, đôi bên tranh luận rất nhiều nhưng không đi tới đâu còn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Con giáp này được khuyên nên tỉnh táo, tập trung vào giải quyết từng vấn đề và hướng tới mục tiêu chung thay vì chỉ chăm chăm công kích, chỉ trích người khác. Khi những lời châm chọc, nói xấu chĩa về phía mình, tuổi Tỵ hãy tự hỏi bản thân tại sao lại như thế.

Về mặt tình cảm, tuổi Tỵ cảm xúc lẫn lộn, muộn phiền trong tình yêu. Mặc dù tình cảm có ngọt ngào, lãng mạn nhưng đôi lúc bản mệnh vẫn cảm thấy bất an. Con giáp này lo rằng hạnh phúc này sẽ không bền vững, lo người ấy sẽ bất chợt thay lòng đổi dạ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10): Dần ngũ phúc lâm môn, Tỵ tinh hoa hội tụ, Mão phất lên như diều gặp gió

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10): Dần ngũ phúc lâm môn, Tỵ tinh hoa hội tụ, Mão phất lên như diều gặp gió

Tuần mới tới đây (25/9 - 1/10), 3 con giáp này phát tài nhanh chóng, vinh hoa bạt ngàn, tiền trong ngân hàng không chỉ tăng thêm 1 mà là rất nhiều số.

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