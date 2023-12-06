Bản mệnh tuổi Ngựa nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Tử vi 2 ngày 7/12 và 8/12, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày 7/12 và 8/12, tuổi Mùi kiên định với những gì đang theo đuổi, đến mức chẳng có người nào có thể làm lung lay ý chí của bản mệnh. Một khi đã quyết tâm, con giáp này sẽ thực hiện bằng được, dù thất bại, cũng chấp nhận để đổi lấy những kinh nghiệm quý giá.

Con giáp này có xu hướng nổi loạn hơn thường ngày nhưng cũng bởi đang muốn bứt phá ra khỏi vùng an toàn. Những người xung quanh có thể bất ngờ và thậm chí phản ứng hơi mạnh trước thay đổi này. Nhưng quan trọng là bản mệnh quyết tâm và dám chấp nhận dù kết quả có như ý hay không.

Vận trình tình duyên khởi sắc. Người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với bản mệnh, hãy cứ thoải mái đón nhận những điều đặc biệt đó.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày 7/12 và 8/12, người tuổi Tuất đang khó chịu với những sai lầm do người làm ra.

Công việc: Người tuổi Tuất bạn cực kì khó tính, không chấp nhận được việc sai lầm khi người khác gây ra.

Tình cảm: Bạn có tình cảm chân thành, luôn mang niềm vui bất ngờ đến với người bạn yêu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, suy tư nhiều vào việc mất một số tài chính lớn.

Sức khoẻ: Thêm nhiều rau xanh vào bữa cơm hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.