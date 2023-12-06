Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), 3 con giáp tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thênh thang, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4

Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), 3 con giáp sau được cát tinh chiếu mệnh, tài lộc thăng hoa chạm nóc, làm gì cũng thuận lợi giàu to.
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Tuổi Tỵ
Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), người tuổi Tỵ hôm nay lo lắng những chuyện bên ngoài, không tập trung vào công việc.
Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay lo lắng không tập trung hoàn toàn vào công theo đuổi.
Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ dày công theo đuổi người bạn yêu thương.
Tài lộc: Làm ra nhiều thu nhập cao, tận dụng tốt cơ hội phát triển tài lộc.
Sức khoẻ: Luôn nhận thức tốt về sức khoẻ của bản thân.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân tự lập và bản lĩnh. Họ chuyên cần và quyết tâm theo đuổi mơ ước của mình. Trong cuộc sống, con giáp này là người khẳng khái, nói được làm được và rất coi trọng chữ tín.
Họ có thể làm được nhiều việc, bản thân họ là người tài năng và sẵn sàng tiếp thu những điều mới mẻ. Con giáp này đi đâu, làm gì cũng nhớ về gia đình, họ là người con có hiếu, sống có tình nghĩa với anh em, họ hàng.
Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), người tuổi Thân được Thần Tài sủng ái, làm gì cũng ra tiền. Họ may mắn trúng xổ số độc đắc với giá trị tiền tỷ. Ngoài ra, những đầu tư của con giáp này đều bắt đầu sinh lời sinh lãi, họ ung dung ngồi đếm tiền đổ về tài khoản. Con giáp này còn có cơ may xuất ngoại để du lịch và khám phá những điều mới mẻ xung quanh mình.
Tuổi Thìn
Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), tuổi Thìn thường xuyên rơi vào tình trạng khó xử, bối rối, nhất là phải ra quyết định có thể gây ảnh hưởng tới mối quan hệ.
Về mặt tình cảm, người độc thân suy nghĩ tiêu cực. Những cặp đôi lúc này nên chú ý đến những khác biệt trong những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày để tránh xảy ra khúc mắc.
Trong ngày này, tuổi Thìn không phải lo lắng quá nhiều về sức khỏe khi bản mệnh đã duy trì tốt chế độ ăn uống cũng như tập luyện thường xuyên của mình.
Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h
Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mão
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.