Tử vi 2 ngày 6/12 và 7/12: 3 con giáp may mắn song hành, lộc bất tận hưởng, làm ăn lãi to, giàu có đủ đường

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 06:05

Tử vi 2 ngày 6/12 và 7/12, 3 con giáp sau tài lộc hanh thông, một bước đổi đời hóa Rồng hóa Phượng, tiền vàng ngập két.

Tuổi Dần 

Tử vi cho biết trong tháng 12 tới đây những người utoiro Dần chính là con giáp may mắn phát tài chưa từng có. Thời gian tới, đối với những người tuổi Dần đang theo đuổi ý tưởng khởi nghiệp, tháng này cũng là thời điểm tốt để bắt đầu công việc kinh doanh mới. Về tài lộc, người tuổi Dần cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Tháng 12 chính là thời điểm tốt để người tuổi Dần phát huy tài năng trong công việc. Tử vi trong tháng 12 chính là thời điểm tốt để người tuổi Dần phát huy tài năng trong công việc. Bằng các công việc khác nhau, dù là công việc đã được khởi động trong quá khứ hay nhận một công việc phụ khác thì người tuổi Dần cũng sẽ khám phá ra nhiều cơ hội để gia tăng sự giàu có của mình. 

Tử vi 2 ngày 6/12 và 7/12: 3 con giáp may mắn song hành, lộc bất tận hưởng, làm ăn lãi to, giàu có đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi 2 ngày 6/12 và 7/12, tuổi Ngọ dễ vướng phải sự cố đáng tiếc trong công việc. Có thể bản mệnh và đồng nghiệp không tìm được tiếng nói chung nên ai làm việc nấy, kết quả là công việc không thể ăn khớp với nhau.

Nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh. Có những cái bẫy tinh vi mà bản mệnh không thể nhận ra ngay được đang đợi sẵn. Dù muốn làm giàu, tuổi Ngọ cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp hơn.

Thêm vào đó còn xuất hiện những dấu hiệu bất ổn trên con đường tình duyên của bản mệnh. Người độc thân tốt nhất không nên nghe theo những lời ngon ngọt của người không quen biết kẻo sẽ chuốc lấy tổn thương

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi 2 ngày 6/12 và 7/12: 3 con giáp may mắn song hành, lộc bất tận hưởng, làm ăn lãi to, giàu có đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi 2 ngày 6/12 và 7/12, người tuổi Mùi lo lắng nhiều công việc.   

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn thường lo lắng xa vời, đôi lúc lố hơn cả thực tế.

Tình cảm: Tình cảm dù khác xưa nhiều, nhưng vẫn giữ chung kỉ niệm.

Tài lộc: Muốn nhiều tài chính thì cần chăm chỉ. 

Sức khoẻ: Thường bị viêm mũi do thời tiết. 

Tử vi 2 ngày 6/12 và 7/12: 3 con giáp may mắn song hành, lộc bất tận hưởng, làm ăn lãi to, giàu có đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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