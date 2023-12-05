Từ giờ đến hết tuần (5-10/12), 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Từ giờ đến hết tuần (5-10/12), tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bản mệnh không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Tinh thần làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn giúp con giáp này lấy được thiện cảm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Hãy nhiệt tình hợp tác với mọi người, bởi sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp tuổi Dần nhanh chóng chinh phục thành công.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bản chất của con giáp tuổi Thìn là người mạnh mẽ, quyết đoán. Người tuổi này tài năng, cầu tiến và luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bằng những nỗ lực không ngừng, họ ngày càng thành công trong sự nghiệp, tiến gần hơn tới một cuộc sống giàu có.

Tuy hiện tại con giáp tuổi này còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần lạc quan, tích cực, họ sẽ sớm vươn lên trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ giờ đến hết tuần (5-10/12), tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp tuổi Thìn thành công trong công việc. Đồng thời, họ cũng có thể giúp đỡ được bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh mình khiến cho phúc đức, vận may tiếp tục được trao truyền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ giờ đến hết tuần (5-10/12), những người tuổi Sửu đang có thời gian làm việc với cường độ cao.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc hiện tại đang làm việc với cường độ cao, không lo lắng việc bên ngoài, bạn chú tâm đến những việc xung quanh nhiều hơn.

Tình cảm: Mối quan tâm hiện tại là dành cho người yêu, bạn không muốn có thêm ai xen vào.

Tài lộc: Tiền bạc đôi lúc thâm hụt, chú ý có thêm tài lộc phát triển bản thân.

Sức khoẻ: Vui vẻ hết mình bên những bữa tiệc hội ngộ cùng bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.