Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, phát triển vượt bậc, muốn nghèo cũng khó, cuối năm thịnh vượng rực rỡ

Công việc: Người tuổi Dần tránh những xung đột không cần thiết và hợp tác tốt với đồng nghiệp.

Tài lộc: Nguồn kinh tế, có thể có những cơ hội tài lộc tích cực.

Sức khoẻ: Quan tâm cân nặng và duy trì lịch trình ngủ đều đặn.

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Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ đón tài lộc hanh thông trong tháng 12 này. Thần Tài gõ cửa mang lại may mắn, sự dồi dào ập vào cuộc sống giúp người tuổi Tý không chỉ tăng thu nhập mà công việc cũng có nhiều thu hoạch lớn.

Tuổi Tý sẽ cảm thấy tự tin và yên tâm hơn về vị trí của mình trong công việc. Nếu bạn nắm vai trò lãnh đạo trong công việc hoặc gia đình của mình, giai đoạn này sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn tạo ra ảnh hưởng. Một số tuổi Tý có thể mở ra những cơ hội mới, mang lại lợi ích lớn cho bản thân và những người khác.

Từ đây đến Giáng sinh 2023, bạn sẽ có thể gặp một số thách thức. Đây là lúc bạn cần kiểm soát tình hình chung, đồng thời lắng nghe những lời khuyên khôn ngoan. Đồng thời, hãy cảnh giác với những thách thức tiềm ẩn và đảm bảo rằng bạn hiểu được những thay đổi tinh tế trong môi trường của mình.

Thời gian này, những quyết định và hành động của bản thân sẽ có tác động sâu sắc đến tương lai của bạn. Đừng ngại thể hiện tiềm năng lãnh đạo của bạn nhưng cũng hãy thận trọng và đảm bảo rằng các lựa chọn của bạn được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù trong hoàn cảnh nào, hãy tin vào khả năng của bạn đồng thời duy trì nhận thức sâu sắc về thế giới xung quanh.

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Tuổi Mão

Từ đây đến Giáng sinh 2023, tuổi Mão đứng trước cơ hội khẳng định bản lĩnh. Con giáp này cần phải xử lý một vài vấn đề đột ngột phát sinh nhưng đừng quá sốt ruột, bản mệnh có thể vượt qua dễ dàng nhờ kinh nghiệm của mình.

Người đang ở vị thế lãnh đạo có khả năng kêu gọi và thuyết phục mọi người nghe theo ý kiến của mình. Hãy mạnh dạn đi theo điều mà mình cho là đúng, bản mệnh có thể giúp tập thể đạt được bước tiến mới.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong nhà bếp và bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.