Trăng thanh gió mát, đúng ngày Rằm tháng 12 âm Lịch, quý nhân ghé thăm, 3 con giáp hưởng PHÚC nhân gian, tài lộc dồi dào, đổi tài đổi vận, nghèo mấy cũng giàu

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu vốn thông minh, chăm chỉ. Có ý kiến cho rằng trong năm Nhâm Dần, tài vận của người tuổi này khó mà phất lên. Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lại rất cầu tiến. Họ không ngừng nỗ lực vươn lên để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Đúng ngày Rằm tháng 12 Âm Lịch, vận thế của người tuổi Dậu khác hẳn thời gian trước. Họ gặp nhiều may mắn, công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Người làm công ăn lương sẽ nhận được thêm công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập.