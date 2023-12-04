Trăng thanh gió mát, đúng ngày Rằm tháng 12 âm Lịch, quý nhân ghé thăm, 3 con giáp hưởng PHÚC nhân gian, tài lộc dồi dào, đổi tài đổi vận, nghèo mấy cũng giàu

Rằm tháng 12 Âm Lịch quý nhân ghé thăm, 3 con giáp may mắn giáp hưởng PHÚC nhân gian, tài lộc dồi dào, đổi tài đổi vận, nghèo mấy cũng giàu.
- 2 ngày giữa tuần (6 - 7/12/2023), PHÚC sâu MỆNH dày, 3 con giáp nghỉ ngơi trên đống vàng, được quý nhân phù trợ, gặp dữ cũng hóa lành, đã giàu nay lại càng giàu thêm
- Qua đêm nay, LỘC trải dài, bạc vàng phủ khắp lối, 3 con giáp nhập mệnh hoàng kim, công danh vượng phát, tích lũy được một khoản không nhỏ
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu vốn thông minh, chăm chỉ. Có ý kiến cho rằng trong năm Nhâm Dần, tài vận của người tuổi này khó mà phất lên. Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lại rất cầu tiến. Họ không ngừng nỗ lực vươn lên để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.
Đúng ngày Rằm tháng 12 Âm Lịch, vận thế của người tuổi Dậu khác hẳn thời gian trước. Họ gặp nhiều may mắn, công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Người làm công ăn lương sẽ nhận được thêm công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập.
Tuổi Sửu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu khiêm tốn, vững vàng trong công việc. Họ thường học hỏi kinh nghiệm của những người thành công khác để phát triển sự nghiệp của bản thân.
Từ ngày Rằm tháng 12 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Sửu tận dụng các mối quan hệ tìm ra cơ hội công việc phù hợp với bản thân. Trong tương lai, những người cầm tinh con trâu sẽ có hạnh phúc nhân đôi, cả sự nghiệp và tình duyên của họ đều hanh thông, viên mãn.
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường tốt bụng, hiền lành, ngay thẳng, có sao nói vậy. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ mà không nề hà điều gì. Người tuổi này thường được người khác yêu mến, dành nhiều tình cảm.
Rằm tháng 12, con giáp tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp ngày càng khởi sắc. Người tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Những người làm kinh doanh cũng được tạo điều kiện làm ăn buôn bán.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.