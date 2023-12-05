Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12) của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tận tâm với công việc bạn yêu thích.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc không tránh khỏi những so sánh, cố gắng giữ mình lạc quan.

Tài lộc: Cẩn thận lời ăn tiếng nói hằng ngày, hoạ mất mát có thể đến hôm nay.

Sức khoẻ: Không ăn được rau xanh, da thường nổi mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con ngựa tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Người tuổi Ngọ cũng có nhiều lộc về tài chính trong tháng 12/2023.

Những người tuổi Canh Ngọ, Giáp Ngọ dễ kiếm lời trên các kênh đầu tư. Người tuổi này làm kinh doanh cũng liên tiếp nhận tin vui. Họ cũng có thể mạnh dạn vay nợ để kinh doanh, sẽ nhanh thu hồi vốn và có lãi trong thời gian tới.

Con giáp tuổi này liên tiếp có chuyện vui, sự nghiệp cực vượng, tài lộc xuất sắc, làm ăn phát đạt, vừa có danh, vừa có lợi. Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12) sẽ là khoảng thời gian họ kinh doanh hốt bạc, thu lợi nhuận cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), tuổi Mão nên tập trung hơn vào việc của bản thân, chớ bao đồng đến việc của người khác. Con giáp này dễ vướng vào rắc rối, phiền toái vốn không liên quan gì đến mình. Sự điềm tĩnh và kín kẽ sẽ rất quan trọng.

Vận tài chính không quá lý tưởng nên bản mệnh cũng phải thận trọng với túi tiền của mình. Ngày này không thích hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư hay cầu tài. Nhất là người buôn bán kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác, tránh mất tiền vô ích.

Ngày này vợ chồng, cặp đôi yêu nhau dễ mâu thuẫn với nhau. Sự nóng nảy có thể khiến mối quan hệ của hai người phải đối mặt với nhiều nguy hại, bởi vậy rất cần sự nhường nhịn lẫn nhau thì hai người mới có thể đi tiếp với nhau lâu hơn và xa hơn được.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.