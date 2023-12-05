Đúng 7 ngày tới (12/12/2023): 3 con giáp hưởng hết phú quý của thiên hạ, tiền tài nở rộ, vận may đạt đỉnh, giàu có hơn người

Đúng 7 ngày tới (12/12/2023), người tuổi Hợi biết thông cảm đến mọi người.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc chưa có cải thiện tốt, bạn vẫn chênh vênh với những lựa chọn của bản thân .

Tài lộc: Có khả năng tăng thu nhập rất tốt, làm việc chu đáo nhiều mức thưởng.

Sức khoẻ: Ăn không ngon vì răng thường ê buốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 12 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 7 ngày tới (12/12/2023) mang lại những tín hiệu tích cực cho sự phát triển nghề nghiệp của tuổi Tý. Việc kết nối với những người có cùng hướng mục tiêu có thể tạo ra những cơ hội hợp tác, giúp thu nhập tăng tiến nhanh chóng và vượt xa những dự định ban đầu.

Bên cạnh đó, tuổi Tý có một gia đình hòa thuận và ấm cúng. Con giáp này tận hưởng sự ổn định tinh thần từ mối quan hệ gia đình, tạo điều kiện cho việc trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi trở nên đáng mong đợi và dễ chịu.

Đối với những người độc thân, sự chú ý đặc biệt vào ngoại hình có thể là chìa khóa để thu hút và tạo nên ấn tượng tích cực trong mắt người khác. Sự tự tin của bản mệnh đôi khi có thể là yếu tố quyết định giúp nhận được nhiều lời mời quen biết và cơ hội gặp gỡ mới từ những người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.