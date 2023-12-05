Trong 3 ngày liên tiếp 5-7/12, 3 con giáp hưởng lộc trăm bề, tình tiền viên mãn, vừa giàu có vừa thành công, gặp thời phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 03:05

Trong 3 ngày liên tiếp 5-7/12, 3 con giáp sau công danh vượng phát, gia đạo êm ấm, nghèo mấy cũng có tiền tỷ.

Tuổi Tuất 

Trong 3 ngày liên tiếp 5-7/12, người tuổi Tuất xuất sắc trong công việc.    

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc hoàn thành xuất sắc, nhiều người nhờ vả.

Tình cảm: Bất mãn với tình yêu không chung thủy.

Tài lộc: Chọn công việc chưa có mức lương ổn định.    

Sức khoẻ: Nên hạn chế ăn quá mặn, không tốt cho thận. 

Trong 3 ngày liên tiếp 5-7/12, 3 con giáp hưởng lộc trăm bề, tình tiền viên mãn, vừa giàu có vừa thành công, gặp thời phất lên như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Trong 3 ngày liên tiếp 5-7/12, 3 con giáp hưởng lộc trăm bề, tình tiền viên mãn, vừa giàu có vừa thành công, gặp thời phất lên như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Trong 3 ngày liên tiếp 5-7/12, tuổi Dậu gặp khó khăn trong công việc. Con giáp này nên tránh để ý đến những lời châm chọc hay mỉa mai từ đồng nghiệp, thay vào đó hãy tập trung vào việc chứng minh khả năng của bản thân bằng những hiệu suất thực tế.

Nếu đang đảm nhận vai trò lãnh đạo, điều quan trọng là giữ vững chính kiến của mình và duy trì cái nhìn chính xác về mọi tình huống. Hạn chế việc nghe theo lời nói một chiều từ bất kỳ ai và cần đặt niềm tin vào khả năng đánh giá của chính mình.

Trong ngày hôm nay, người mang thai nên hạn chế việc dịch chuyển vị trí của các vật dụng ở hướng chính Nam của phòng, giường ngủ và nhà vệ sinh và nên tránh thực hiện các công việc sửa chữa như đục lỗ, đóng đinh, thay đổi khóa cửa để không làm ảnh hưởng đến tình cảm và tài lộc.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Trong 3 ngày liên tiếp 5-7/12, 3 con giáp hưởng lộc trăm bề, tình tiền viên mãn, vừa giàu có vừa thành công, gặp thời phất lên như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, phát triển vượt bậc, muốn nghèo cũng khó, cuối năm thịnh vượng rực rỡ

Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, phát triển vượt bậc, muốn nghèo cũng khó, cuối năm thịnh vượng rực rỡ

Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp sau tài lộc tăng tiến, thống trị vận may, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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