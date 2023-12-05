Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, số mệnh giàu sang, cuộc sống ngày càng sung túc

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 15:05

Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp sau làm đâu thắng đó, muốn nghèo cũng khó, vạn điều hanh thông như ý.

Tuổi Thân 

Tử vi 3 ngày liên tiếp 6-9/12 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân giỏi những việc người khác không làm được.     

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân có nhiều tham vọng lớn trong công việc, muốn học hỏi nhiều hơn.

Tình cảm: Tình cảm chưa có, bạn lo lắng cho công việc nhiều hơn, chưa muốn quen thêm ai.   

Tài lộc: Áp dụng đúng vào đầu tư, sinh lời cao.

Sức khoẻ: Đừng để bản thân mệt mỏi, suy nhược quá độ.   

Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, số mệnh giàu sang, cuộc sống ngày càng sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Do được cát tinh soi chiếu, người tuổi Dậu sẽ đón nhận vô số may mắn trong công việc, cuộc sống từ 3 ngày liên tiếp 6-9/12. Con giáp này sẽ cảm thấy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình được giải phóng. Nhờ vây mà họ trở nên nổi bật trong mắt bạn bè, đồng nghiệp. Ngoài ra, tuổi Dậu cũng được người xung quanh "rủ rê" tham gia một vài dự án đầu tư tiềm năng.

Nếu tiếp tục phát huy các ưu điểm và biết cách nắm bắt cơ hội, họ sẽ đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Sự lãng mạn và dịu dàng của người tuổi Dậu sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, họ sẽ có cơ hội gặp được một người bạn đời kết nối tâm hồn mình.

Để cuộc sống, sự nghiệp lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tuổi Dậu cần giữ niềm đam mê và ước mơ trong cuộc sống. Đồng thời họ nên kiên trì theo đuổi nghệ thuậtm sáng tạo và chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính để của cải có thể tăng trưởng một cách hợp lý và đặt nền móng vững chắc cho tương lai.

Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, số mệnh giàu sang, cuộc sống ngày càng sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, tuổi Tuất cần cẩn thận họa thi phi, dễ bị vu oan. Bản mệnh nên thận trọng với mọi lời mình định phát ngôn, chú ý hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để không gây ra những rắc rối cho bản thân. Đặc biệt, nên tránh tụ tập ngồi lê đôi mách, tám chuyện chỗ đông người.

Với người làm kinh doanh, họa thị phi đeo bám còn có thể gây tổn hại về mặt tiền bạc. Danh dự và uy tín mà bản mệnh mất công gây dựng bao lâu nay bỗng bị tiểu nhân đơm đặt, bôi xấu, khiến chuyện làm ăn, kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khách hàng liên tục quay lưng, tài lộc thất thoát nghiêm trọng.

Tuy cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, con giáp này dù phải chịu thiệt thòi cũng đừng suy nghĩ quá tiêu cực. Bản mệnh nên dành thời gian tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra phương án giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại gặp phải. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để sau này không đi vào vết xe đổ một lần nữa.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Trong 3 ngày liên tiếp 6-9/12, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, số mệnh giàu sang, cuộc sống ngày càng sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp sau rũ bùn đứng dậy sáng lòa, phát tài phát lộc, mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi.

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