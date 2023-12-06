Từ đây, 6/12 đến nghỉ Tết Dương lịch 2024, 3 con giáp tài lộc rực rỡ như cầu vồng, rủi hết lại đến may, ai nợ nần cũng dần khởi sắc

Người tuổi Mão có tính cách hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm. Bản mệnh rất để ý đến cảm xúc của những người xung quanh. Trong cuộc sống thường ngày, con giáp này nhận được nhiều phước lành trời ban.

Từ đây, 6/12 đến nghỉ Tết Dương lịch 2024,người tuổi Mão được Thần Tài, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Thời gian này, vận trình của con giáp này bước sang một trang mới. Bản mệnh có thể nhận được cơ hội phát triển rất tốt, không nên bỏ qua. Đây là thời điểm tuổi Mão có thể kiếm được nhiều tiền của, giúp cuộc sống ngày một thoải mái.

Bản mệnh làm gì cũng có quý nhân phù trợ, nhanh chóng vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục. Tuổi Mão là người biết nhìn xa trông rộng, không vì cái lợi trước mắt mà vội vã quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ đây, 6/12 đến nghỉ Tết Dương lịch 2024, người tuổi Dậu tinh xảo nhiều các công việc thủ công.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay bạn cực kì khéo tay trong chính công việc bản thân yêu thích

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm bạn không kì vọng quá nhiều, luôn thích được nhiều người yêu thương.

Tài lộc: Tài lộc vượng phát, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người khác.

Sức khoẻ: Trao đi nhiều kiến thức dinh dưỡng bổ ích cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ đây, 6/12 đến nghỉ Tết Dương lịch 2024, tuổi Thân dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp. Tốt nhất, bản mệnh nên giữ vững lập trường, chớ nên tham lam kẻo sau này gặp phải rắc rối khó lòng khắc phục.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân có những tín hiệu tích cực. Người độc thân có thể được người thân quen giới thiệu cho những đối tác triển vọng, từ đó mở ra bước phát triển mới trong cuộc sống của mình.

Người đã lập gia đình luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Đối phương chính là động lực để con giáp này cố gắng mỗi ngày, đồng thời cũng là bến bờ để bản mệnh nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.