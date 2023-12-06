7 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tài lộc cuồn cuộn, chính thức đổi đời phú quý, cuộc sống sung sướng như tiên

7 ngày cuối tháng 12 dương lịch, những người tuổi Sửu giỏi yêu thương, biết san sẻ cùng mọi người.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc biết cách sử dụng trí tuệ vào công việc, vận hành rất tốt.

Tài lộc: Cẩn thận tài lộc, dễ rơi rụng khi bạn không biết cách chi tiêu.

Sức khoẻ: Không nên ăn quá no khi vừa vận động xong.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, nhanh nhẹn lại dễ gần nên được nhiều người quý mến. Con giáp này dù xuất thân từ hoàn cảnh nào cũng có thể vươn lên mạnh mẽ, có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

7 ngày cuối tháng 12 dương lịch, tuổi Dậu đạt được thành công trong công việc. Bản mệnh thực hiện các kế hoạch, dự án một cách suôn sẻ. Công việc chính diễn ra thuận lợi. Nếu có công việc tay trái thì đây cũng là một nguồn thu đối với con giáp này. Tài lộc của tuổi Dậu vượng phát, tiền của không thiếu. Bản mệnh có thể ngồi ung dung hưởng lộc.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng tương đối ổn định. Bản mệnh luôn được nhiều người yêu mến, dành sự quan tâm, chăm sóc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

7 ngày cuối tháng 12 dương lịch, tuổi Dần trở nên khép kín, ngại tiếp xúc vì sợ bị tổn thương. Đây là cơ hội bản mệnh tìm hiểu chính mình. Khi hiểu được bản thân và hiểu rõ cốt lõi của chính mình, con giáp này sẽ làm được nhiều việc hơn bản thân suy nghĩ.

Trên phương diện tài chính, nhiều điều kiện lý tưởng giúp tuổi Dần đạt được lợi ích tốt về tài chính, kiếm được tiền. Tuy nhiên, tránh trò đỏ đen, cá cược, nếu không bản mệnh có thể bị thua lỗ.

Về mặt tình cảm, tuổi Dần thực sự quan tâm đến một người nào đó và có ý định nghiêm túc với họ, đây là lúc để tiến xa hơn trong mối quan hệ. Hãy nhớ yêu một người không chỉ là lời nói, mà còn bằng hành động. Người độc thân sẽ phải nỗ lực nhiều hơn cho hạnh phúc của chính mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.