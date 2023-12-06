Liên tiếp 5 ngày tới (12/12): 3 con giáp nhận lộc tiền tỷ, hưởng trọn tinh hoa, may mắn không phải lo nghĩ

Liên tiếp 5 ngày tới (12/12), tuổi Thìn tự tin phát huy các ưu điểm của mình. Nếu tham dự các buổi phỏng vấn, tuyển chọn trong ngày này, bản mệnh rất dễ gây ấn tượng với người quyền cao chức trọng.

Tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không mấy yên bình. Con giáp này thường cho rằng mình ở vị trí cao hơn nên thích ra lệnh cho nửa kia. Tuy nhiên, cách hành xử vô lý của bản mệnh đang khiến đối phương thất vọng.

Người có công việc ổn định nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chính vì thế mà nhiệm vụ khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Con giáp này đang dần chạm tới những cái đích đã đặt ra.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết tuổi Mão chính là con giáp may mắn có vận khí tháng 12 tăng ao mang đến cho người tuổi Mão rất nhiều may mắn. Tử vi trong tháng 12 này chính là tháng này sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với những người tuổi Mão. Đặc biệt, trong thời gian tới những người sinh năm Mão sẽ gặp cơ hội mới trong công việc và có thể đạt được nhiều cơ hội thăng tiến cuộc sống cũng nhờ đó mà trở nên viên mãn hơn rất nhiều.

Trong thời gian tới những người tuổi Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường công danh sự nghiệp. Và đây cũng chính là cơ hội này có thể dẫn đến vị trí cao hơn và mức lương hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão nếu như đang buôn bán thì càng có cơ hội thăng quan phát tài giàu có.

Tử vi cho biết trong tháng 12 là thời gian mà người tuổi Mão này là thời điểm tốt để người tuổi Mão đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp, tài lộc thăng quan vô cùng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Liên tiếp 5 ngày tới (12/12), người tuổi Tỵ hôm nay coi trọng công việc hơn cả một cuộc hẹn hò.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay công việc bạn làm rất tốt, dành hết công sức, thời gian để hoàn thành.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm mất đi nhiều ý nghĩa tốt đẹp, cả hai nên dành thời gian nói chuyện cùng nhau.

Tài lộc: Mất một khoản tiền lớn, nhưng đã khắc phục được chỗ hỏng.

Sức khoẻ: Luôn biết cách dành thời gian cải thiện thu nhập bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.