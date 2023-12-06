Tử vi tuần mới (11/12-17/12/2023): 3 con giáp tiền đổ về đếm mỏi tay, thu vàng gom bạc, một bước đổi đời, giàu sang vượng phát

Tử vi tuần tới (11/12-17/12/2023) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cho rằng bản thân không giỏi, tự ti về khả năng.

Tình cảm: Người tuổi Dậu luôn tìm ra được cách bày tỏ cảm nhận của chính mình.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay bận rộn, tự ti về khả năng của bản thân.

Tài lộc: Vững vàng kinh tế, luôn có mức thu nhập cao.

Sức khoẻ: Bạn không thích bị gò bó, nên thường dành thời gian thư giãn, du lịch cùng người thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Tử vi tuần tới (11/12-17/12/2023), con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuần tới (11/12-17/12/2023), tuổi Thân cải thiện tinh thần một cách mạnh mẽ. Bản mệnh có kỹ năng giao tiếp tốt cũng như sức hút khó cưỡng, sẽ ảnh hưởng đến người khác với vai trò là nhân vật quan trọng.

Con giáp này cũng có thật nhiều năng lượng để giải quyết những bất đồng kéo dài. Đã đến lúc bản mệnh cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, hoặc những người bạn thân thiết.

Sức khỏe không có gì đáng ngại nhưng cũng cần cẩn trọng và quan tâm khi thấy những vấn đề nhỏ phát sinh như cổ tay bị đau hay bị bong gân.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Mão, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.