Từ 6/12 đến 26/12, 3 con giáp có quý nhân tới nhà, giàu sang vượng phát, tiền bạc như nước, thuận lợi hứng trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 14:05

Từ 6/12 đến 26/12, 3 con giáp sau có cơ hội bứt phá, may mắn tiếp nối thành công, ngồi không cũng giàu.

Tuổi Thìn 

Tử vi từ 6/12 đến 26/12 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn bất ngờ đến với bạn về tài lộc.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc hạn chế trao đổi những ý tưởng của bạn với đối thủ. 

Tình cảm: Tình cảm có thêm niềm vui, cả hai luôn hoan hỷ đón nhận lời chúc mừng từ nhiều người.

Tài lộc: Bất ngờ tài lộc tạo cho bạn nhiều niềm vui, vượt qua những ngày chênh vênh.

Sức khoẻ: Vận động toàn diện, thoải mái trong suy nghĩ của bản thân.  

Từ 6/12 đến 26/12, 3 con giáp có quý nhân tới nhà, giàu sang vượng phát, tiền bạc như nước, thuận lợi hứng trọn lộc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Người tuổi này cũng được biết đến với thái độ kiên trì, tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu.

Con giáp tuổi này luôn giữ được tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời. Họ thậm chí cũng không ngại chuyển chuyển ngành, đổi nghề khi đã có tuổi. Con giáp này luôn tâm niệm còn sống là còn lao động.

Từ 6/12 đến 26/12, tài vận của con giáp tuổi Dầu bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc. Trong giai đoạn này, người tuổi Dần nên chú ý điều chỉnh các mối quan hệ cá nhân.

Nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt, họ sẽ có thể được thăng chức, tăng lương, ký hợp đồng dài hạn trong thời gian tới.

Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng cần chú ý hơn khi các cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đến với mình. Đối với người tuổi Dần, mở rộng mạng lưới quan hệ là con đường tắt phát triển sự nghiệp của bản thân.

Từ 6/12 đến 26/12, 3 con giáp có quý nhân tới nhà, giàu sang vượng phát, tiền bạc như nước, thuận lợi hứng trọn lộc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Từ 6/12 đến 26/12, tuổi Tý khá thuận lợi cho việc làm ăn, kinh doanh. Hãy tìm kiếm lợi nhuận, cơ hội từ những khoản đầu tư của mình.

Thời gian này, có cả thách thức và cơ hội song hành, đòi hỏi con giáp này cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với mọi tình huống. Nếu bản mệnh quyết tâm thì không có gì có thể cản bước tiến của bản mệnh cả.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng bị ảnh hưởng. Hãy chắc chắn đối phương là một nửa thực sự của mình. Dường như giữa hai người đang có sự tồn tại của ghen tuông, nghi ngờ.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tuất

Từ 6/12 đến 26/12, 3 con giáp có quý nhân tới nhà, giàu sang vượng phát, tiền bạc như nước, thuận lợi hứng trọn lộc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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