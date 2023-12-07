Đúng 5 ngày tới (8, 9, 10, 11 và 12/12): 3 con giáp vận mệnh cát tường, giàu phất lên cao như Rồng, sung sướng trăm bề

Đúng 5 ngày tới (8, 9, 10, 11 và 12/12), những người tuổi Sửu khác biệt trong tư duy, luôn tìm hướng đi mới trong sự nghiệp của bản thân.

Tình cảm: Mối quan hệ của cả hai chưa vượt qua được thử thách, cả hai còn nhiều cãi nhau.

Công việc: Người tuổi Sửu có hướng đi riêng của bản thân, luôn muốn sáng tạo và tạo sự nghiệp riêng cá nhân.

Tài lộc: Tiền bạc ổn định hơn, còn tốn kém vào những việc không cần thiết.

Sức khoẻ: Luôn khỏe mạnh, chu đáo trong cách chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, biết cách đầu tư khôn ngoan, kiếm được nhiều tiền. Con giáp này không bao giờ bỏ trứng vào một giỏi, rót toàn bộ tiền đầu tư vào một lĩnh vực mà mình không có sự am hiểu tường tận. Họ luôn nghiên cứu kỹ và đưa ra mức đầu tư hợp lý để thu về lợi nhuận cao nhất.

Đúng 5 ngày tới (8, 9, 10, 11 và 12/12), tuổi Tý có cát tinh phù trợ, sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào. Bản mệnh hoàn thành những kế hoạch, dự định đã ấp ủ, thu về nhiều tiền của.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 5 ngày tới (8, 9, 10, 11 và 12/12), tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bản mệnh không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn.

Tinh thần làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn giúp con giáp này lấy được thiện cảm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Hãy nhiệt tình hợp tác với mọi người, bởi sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp tuổi Dần nhanh chóng chinh phục thành công.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.