Từ đây đến 31/12/2023: 3 con giáp tiền tài hanh thông bất ngờ, tay trái cầm vàng, tay phải cầm ngọc, sống trong nhung lụa giàu sang

Từ đây đến 31/12/2023, ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ đây đến 31/12/2023, tuổi Tỵ có thể nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết những khúc mắc hiện tại. Mọi khó khăn khiến bản mệnh đau đầu trước đó đều được tháo gỡ hợp lý. Nhờ vậy mà thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Ngày này các mối quan hệ xã hội khá hài hòa và mang đến một số cơ hội cho tuổi Tỵ. Cũng nhờ tài ăn nói và khả năng thuyết phục đáng tin của mình, con giáp này có thể nhận được khoản thu lớn về tài chính, đặc biệt là những người làm nghề liên quan tới dịch vụ, buôn bán, tiếp thị khách hàng...

Về phương diện tình cảm, có thể đây chưa phải là lúc để tìm hiểu hay hẹn hò bất cứ ai. Thứ nhất là bởi bản mệnh chưa sẵn sàng để gắn bó với một mối quan hệ lâu dài, thứ hai là bởi tâm trí đang dành trọn cho công việc, nếu có gặp đúng người, cũng bỏ lỡ cơ hội.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ đây đến 31/12/2023, người tuổi Mùi chơi vơi trong lựa chọn của bản thân.

Công việc: Người tuổi Mùi trong vận trình công danh bạn cảm thấy chơi vơi với chính lựa chọn của bản thân.

Tình cảm: Bạn hồn nhiên, yêu hết mình và trao đi những cảm xúc bên cạnh người mình yêu thương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi cố gắng giữ mức thu nhập ổn định.

Sức khoẻ: Bồi dưỡng cơ thể, chú trọng thời gian nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.