Từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến Giỗ Tổ Hùng Vương 2024: 3 con giáp có số hưởng phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Tử vi từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến Giỗ Tổ Hùng Vương 2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ chọn nhiều công việc, chưa tìm được việc ưng ý.

Tình cảm: Tình yêu cần có nhiều sự đóng góp và tạo dựng để cùng nhau tiến lên, hiểu rõ về nhau.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc dù chưa tìm được công việc ưng ý, nhưng vẫn cố gắng trau dồi mỗi ngày.

Tài lộc: Gia đình luôn ở cạnh động viên, giúp đỡ bạn những khoản thu nhập bị mất.

Sức khoẻ: Cân bằng thời gian ,nghỉ ngơi hợp lí, sức khoẻ bình phục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người Mão chính là con giáp may mắn trong tuần mới nhận được món quà lớn của người yêu. Không chỉ là tiền bạc vật chất mà còn là một món ăn tinh thần giúp bạn có thêm động lực làm việc. Lời yêu thương đầu tuần thực sự ý nghĩa với người đang lao động hăng say, cần rất nhiều động lực.

Tình cảm tốt đẹp, tiền bạc cũng hết sức hanh thông. Tử vi cho biết trong thời gian tới tuổi Sửu con đường công việc hiện tại đang có dấu hiệu thăng quan tiến chức, bạn hãy cố gắng để nắm được cơ hội ngàn vàng này nhé. Những người tuổi Mão khi càng nỗ lực sẽ càng gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Những người tuổi Mão chính là con giáp phát tài trong thời gian này. Người tuổi Mão đừng bỏ qua những thời gian vàng ngọc này để cuộc sống viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến Giỗ Tổ Hùng Vương 2024, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ thuận lợi, mọi kế hoạch diễn ra như ý.

Về mặt tình cảm, người độc thân đào hoa, dễ dàng gặp gỡ người phù hợp. Con giáp này có thể nói chuyện hòa hợp với người chênh lệch tuổi tác, dễ có định kiến và có thể sẽ cảm thấy phân vân, lo lắng khá nhiều, chưa vội quyết định.

Về mặt sức khỏe, con giáp này có người giúp cải thiện sức khỏe. Nếu sức khỏe có vấn đề nên tìm kiếm bác sĩ để có được tư vấn cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.