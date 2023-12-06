Cuối tháng 12/2023 đầu tháng 1/2024, 3 con giáp vận trình thăng hoa, tài lộc đỏ chót vót, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu cuối năm khá tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Về sức khỏe , tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Cuối tháng 12/2023 đầu tháng 1/2024,, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối tháng 12/2023 đầu tháng 1/2024, tuổi Thìn có nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa lọc. Tài lộc lại có xu hướng giảm sút, rắc rối khó có thể giải quyết được. Con giáp này cần tỉnh táo, bình tĩnh để tránh đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng trầm trọng hơn.

Một số người có thể sẽ nhận được lời hỏi vay mượn từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên trong ngày tài khí bất ổn như hôm nay, bản mệnh cần phải xem xét đến khả năng chi trả, mục đích sử dụng của đối phương, đừng nên tin tưởng người khác hoàn toàn mà có thể mất tiền bạc.

Điểm sáng duy nhất trong ngày đến từ phương diện tình cảm. Tình yêu của tuổi Thìn đang khá bình yên và ngọt ngào. Cảm xúc thăng hoa khi cả hai người quấn quýt bên nhau không rời. Nếu cảm thấy tình yêu đã đủ chín, bản mệnh và đối phương có thể bàn đến chuyện trăm năm.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối tháng 12/2023 đầu tháng 1/2024, người tuổi Ngọ bận rộn với việc hoàn thành mục tiêu ước mơ bản thân đặt ra.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ xứng đáng có thành công sớm hơn, bạn đang nỗ lực làm việc để đạt kết quả như mong đợi.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn có nỗi niềm riêng, chưa thể giải bày cùng với ai.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài chính nên được cân nhắc chi tiêu vào những việc cần thiết.

Sức khoẻ: Nên cần bồi dưỡng thể chất, giữ tinh thần thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.