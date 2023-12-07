Từ ngày 7/12 đến 17/12: 3 con giáp may mắn tài lộc nhân đôi, tiêu xài phủ phê, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 15:05

Từ ngày 7/12 đến 17/12, 3 con giáp sau hóa Rồng hóa Phượng, phất lên giàu khủng, hốt đầy tài lộc vào túi.

Tuổi Thân 

Từ ngày 7/12 đến 17/12, người tuổi Thân hôm nay bạn đang chiếm quá nhiều thời gian cho công việc. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đang làm việc không kể ngày hay đêm. 

Tình cảm: Tình cảm đủ lớn để cả hai tiến đến hôn nhân bền vững.

Tài lộc: Thận trọng trong chi tiêu, tài lộc dễ mất đi khi bạn không tiết kiệm.    

Sức khoẻ: Mang áo ấm khi đến nơi có thời tiết quá lạnh. 

Từ ngày 7/12 đến 17/12: 3 con giáp may mắn tài lộc nhân đôi, tiêu xài phủ phê, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tình hình tài lộc của người tuổi Mùi có nhiều khởi sắc vào từ ngày 7/12 đến 17/12. Tuổi Mùi có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn những người tuổi Mùi mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Từ ngày 7/12 đến 17/12: 3 con giáp may mắn tài lộc nhân đôi, tiêu xài phủ phê, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Từ ngày 7/12 đến 17/12, tuổi Ngọ có cơ hội khẳng định năng lực và bản lĩnh của mình trong công việc. Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Bản mệnh có cơ hội tiếp cận với những lĩnh vực mới, có thêm cho mình cơ hội phát triển trong tương lai.

Vận trình tài chính của con giáp này có xu hướng đi lên, tuy không nhanh đến mức thành đại gia sau một đêm nhưng cũng đủ để bản mệnh lo đủ nhiều khoản chi tiêu. Với tham vọng sẵn có, tuổi Ngọ có thể vẫn chưa cảm thấy hài lòng và muốn có nhiều hơn nữa.

Tình cảm của tuổi Ngọ vô cùng êm đẹp. Những hành động, suy nghĩ của bản mệnh đều thể hiện niềm tin với mối quan hệ này. Con giáp này thấy hạnh phúc với tình yêu mình đang có và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Người độc thân thì hãy chịu khó ra ngoài gặp gỡ mọi người hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Từ ngày 7/12 đến 17/12: 3 con giáp may mắn tài lộc nhân đôi, tiêu xài phủ phê, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới (8, 9, 10, 11 và 12/12): 3 con giáp vận mệnh cát tường, giàu phất lên cao như Rồng, sung sướng trăm bề

Đúng 5 ngày tới (8, 9, 10, 11 và 12/12): 3 con giáp vận mệnh cát tường, giàu phất lên cao như Rồng, sung sướng trăm bề

Đúng 5 ngày tới (8, 9, 10, 11 và 12/12), 3 con giáp sau có cơ hội thu nhập khổng lồ, sự nghiệp thành công rực rỡ, đời bước sang trang mới.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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