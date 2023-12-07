Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12): 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, bước ra đường là có lộc, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), người tuổi Tỵ hôm nay bạn cần học cách từ chối, đừng bỏ lỡ những cơ hội.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay trong công việc bạn cần học cách từ chối các công việc không thích hợp.

Tài lộc: Lo lắng chuyện cũ, tài lộc cần củng cố theo thời gian.

Sức khoẻ: Ăn chậm giúp dạ dày tiêu hoá tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp được Thần May Mắn chọn tên ban tài phát lộc, ban phát cho đồng ngân đồng xuyến để bản mệnh giải quyết những tồn đọng trong mặt công việc.

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), do tuổi Dần sẽ được ăn lộc nên công danh lên rất tốt. Đặc biệt, với những ai làm nghề kinh doanh hay bán buôn, không những tìm được nguồn hàng tốt mà còn tự có mối làm ăn xin được sỉ lẻ dài hạn chỗ bạn. Tiền hời thu về tay nhiều không đếm xuể, dù có vất vả hơn một chút nhưng công sức được đền đáp hậu hĩnh thì cũng xứng đáng.

Đặc biệt với những người tuổi Dần nếu như đang làm công ăn lương trực tiếp xóa bỏ ác cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), bản mệnh gặp được quý nhân là nữ giới. Người này đã cao tuổi, có tiếng nói trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi sẵn sàng ra mặt giúp đỡ.

Không chỉ may mắn trên con đường tình duyên mà đường công danh tài lộc của người tuổi Dần cũng hết sứ ma may mắn. Tử vi cho biết trong thời gian này họ càng chăm chỉ càng giàu có. Nhất là trong nhà sẽ có hỷ tín tin vui đưa tới cuộc sống viên mãn khi có thêm thành viên mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), tuổi Thân trở nên hấp tấp, vội vàng, muốn hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng nhiều chuyện cần sự thận trọng, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Chính sự nóng vội đó có thể khiến con giáp này sẽ gặp nhiều rắc rối.

Con giáp này nên giữ bình tĩnh, kiểm soát bản thân, thà chậm mà chắc còn hơn làm nhanh mà ẩu, rồi lại phải sửa lại những lỗi sai không đáng có. Ngày này bản mệnh cũng nên giải quyết triệt để đến những vấn đề tài chính còn tồn đọng từ lâu.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân sẽ khó được như mong muốn gây ra cho con giáp này nhiều muộn phiền. Đường tình duyên gặp nhiều sóng gió, báo hiệu có kẻ thứ ba sẽ xen ngang vào mối quan hệ này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.