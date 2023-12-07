Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12): 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, bước ra đường là có lộc, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 14:05

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), 3 con giáp sau càng ngày càng phú quý giàu sang, vận đỏ vây quanh, vượng phát chóng mặt.

Tuổi Tỵ 

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), người tuổi Tỵ hôm nay bạn cần học cách từ chối, đừng bỏ lỡ những cơ hội.   

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay trong công việc bạn cần học cách từ chối các công việc không thích hợp.   

Tình cảm: Hôm nay tình cảm chưa đủ lớn để bản thân hi sinh vì đối phương.   

Tài lộc: Lo lắng chuyện cũ, tài lộc cần củng cố theo thời gian. 

Sức khoẻ: Ăn chậm giúp dạ dày tiêu hoá tốt hơn. 

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12): 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, bước ra đường là có lộc, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần là con giáp được Thần May Mắn chọn tên ban tài phát lộc, ban phát cho đồng ngân đồng xuyến để bản mệnh giải quyết những tồn đọng trong mặt công việc.

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), do tuổi Dần sẽ được ăn lộc nên công danh lên rất tốt. Đặc biệt, với những ai làm nghề kinh doanh hay bán buôn, không những tìm được nguồn hàng tốt mà còn tự có mối làm ăn xin được sỉ lẻ dài hạn chỗ bạn. Tiền hời thu về tay nhiều không đếm xuể, dù có vất vả hơn một chút nhưng công sức được đền đáp hậu hĩnh thì cũng xứng đáng.

Đặc biệt với những người tuổi Dần nếu như đang làm công ăn lương trực tiếp xóa bỏ ác cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), bản mệnh gặp được quý nhân là nữ giới. Người này đã cao tuổi, có tiếng nói trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi sẵn sàng ra mặt giúp đỡ.

Không chỉ may mắn trên con đường tình duyên mà đường công danh tài lộc của người tuổi Dần cũng hết sứ ma may mắn. Tử vi cho biết trong thời gian này họ càng chăm chỉ càng giàu có. Nhất là trong nhà sẽ có hỷ tín tin vui đưa tới cuộc sống viên mãn khi có thêm thành viên mới.

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12): 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, bước ra đường là có lộc, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), tuổi Thân trở nên hấp tấp, vội vàng, muốn hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng nhiều chuyện cần sự thận trọng, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Chính sự nóng vội đó có thể khiến con giáp này sẽ gặp nhiều rắc rối.

Con giáp này nên giữ bình tĩnh, kiểm soát bản thân, thà chậm mà chắc còn hơn làm nhanh mà ẩu, rồi lại phải sửa lại những lỗi sai không đáng có. Ngày này bản mệnh cũng nên giải quyết triệt để đến những vấn đề tài chính còn tồn đọng từ lâu.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân sẽ khó được như mong muốn gây ra cho con giáp này nhiều muộn phiền. Đường tình duyên gặp nhiều sóng gió, báo hiệu có kẻ thứ ba sẽ xen ngang vào mối quan hệ này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12): 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, bước ra đường là có lộc, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10): Dần ngũ phúc lâm môn, Tỵ tinh hoa hội tụ, Mão phất lên như diều gặp gió

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10): Dần ngũ phúc lâm môn, Tỵ tinh hoa hội tụ, Mão phất lên như diều gặp gió

Tuần mới tới đây (25/9 - 1/10), 3 con giáp này phát tài nhanh chóng, vinh hoa bạt ngàn, tiền trong ngân hàng không chỉ tăng thêm 1 mà là rất nhiều số.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 50 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 33 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ