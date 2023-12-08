Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, đổi vận giàu sang, lộc tới ào ào, phú quý không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 13:33

Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, 3 con giáp sau từng bước thăng tiến, hốt trọn lộc giàu có, tình tiền chạm nóc phú quý.

Tuổi Dần 

Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, tuổi Dần gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Công việc xảy ra nhiều sự cố, kế hoạch trục trặc. Nhưng nếu càng mất bình tĩnh càng dễ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, làm giảm uy tín.

Mọi thứ ngày càng cạnh tranh gay gắt, lại có tiểu nhân đeo bám nên tuổi Dần muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tâm lý và tinh thần sa út làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công việc. Con giáp này cần sớm chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, suy nghĩ tích cực để giảm thiểu sai sót có thể xảy ra.

Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn, thôi đành làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Người làm kinh doanh buôn bán có thể gặp tình trạng hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận không như kỳ vọng, nên điều chỉnh lại kế hoạch của mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, đổi vận giàu sang, lộc tới ào ào, phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất thật thà, ngay thẳng, biết đối nhân xử thế. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn mà không màng báo đáp. Cũng bởi vậy mà con giáp này dễ gặp được may mắn, phúc lộc dồi dào.

Dù thời trẻ, con đường sự nghiệp của họ khó khăn, trắc trở đến đâu thì khi về già, con giáp này vẫn có cuộc sống ấm êm, dư dả.

Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, người tuổi Tuất gặp nhiều điều may. Công việc của họ tiến triển thuận lợi. Con giáp này có thể đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, khen thưởng.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được đối tác, bạn làm ăn uy tín. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên họ thu về nhiều thành quả, chẳng còn phải lo nghĩ nhiều về chuyện kinh tế.

Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, đổi vận giàu sang, lộc tới ào ào, phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, người tuổi Thìn hạnh phúc khi ở cạnh người bạn yêu thương.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc dễ dành chinh phục công việc ở nhiều vị trí cao.

Tình cảm: Tình cảm vốn dĩ cho bạn nhiều thử thách, và lòng tin để cùng nhau vượt qua.

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần tăng, bạn biết cách làm giàu dựa vào năng lực.    

Sức khỏe: Thức khuya nhiều, cơ thể suy nhược.    

Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, đổi vận giàu sang, lộc tới ào ào, phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay đến giữa tháng 1/2024, 3 con giáp đầu xuôi đuôi lọt, tiễn nghèo đón giàu, phú quý lên hương, tài vận bừng sáng

Từ nay đến giữa tháng 1/2024, 3 con giáp đầu xuôi đuôi lọt, tiễn nghèo đón giàu, phú quý lên hương, tài vận bừng sáng

Từ nay đến giữa tháng 1/2024, 3 con giáp sau phát tài nhờ may, đổi đời trong gang tấc, sớm mua đất xây nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 24 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực