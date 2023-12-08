Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, đổi vận giàu sang, lộc tới ào ào, phú quý không ai sánh bằng

Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, 3 con giáp sau từng bước thăng tiến, hốt trọn lộc giàu có, tình tiền chạm nóc phú quý.
- Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), 3 con giáp buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà
- 5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), 3 con giáp đón nhận tài lộc tới tấp, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe
Tuổi Dần
Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, tuổi Dần gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Công việc xảy ra nhiều sự cố, kế hoạch trục trặc. Nhưng nếu càng mất bình tĩnh càng dễ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, làm giảm uy tín.
Mọi thứ ngày càng cạnh tranh gay gắt, lại có tiểu nhân đeo bám nên tuổi Dần muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tâm lý và tinh thần sa út làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công việc. Con giáp này cần sớm chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, suy nghĩ tích cực để giảm thiểu sai sót có thể xảy ra.
Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn, thôi đành làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Người làm kinh doanh buôn bán có thể gặp tình trạng hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận không như kỳ vọng, nên điều chỉnh lại kế hoạch của mình.
Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h
Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất thật thà, ngay thẳng, biết đối nhân xử thế. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn mà không màng báo đáp. Cũng bởi vậy mà con giáp này dễ gặp được may mắn, phúc lộc dồi dào.
Dù thời trẻ, con đường sự nghiệp của họ khó khăn, trắc trở đến đâu thì khi về già, con giáp này vẫn có cuộc sống ấm êm, dư dả.
Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, người tuổi Tuất gặp nhiều điều may. Công việc của họ tiến triển thuận lợi. Con giáp này có thể đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, khen thưởng.
Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được đối tác, bạn làm ăn uy tín. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên họ thu về nhiều thành quả, chẳng còn phải lo nghĩ nhiều về chuyện kinh tế.
Tuổi Thìn
Đúng 5 ngày giữa tháng 12/2023, người tuổi Thìn hạnh phúc khi ở cạnh người bạn yêu thương.
Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc dễ dành chinh phục công việc ở nhiều vị trí cao.
Tình cảm: Tình cảm vốn dĩ cho bạn nhiều thử thách, và lòng tin để cùng nhau vượt qua.
Tài lộc: Mức thu nhập đang dần tăng, bạn biết cách làm giàu dựa vào năng lực.
Sức khỏe: Thức khuya nhiều, cơ thể suy nhược.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.