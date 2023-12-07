5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), 3 con giáp đón nhận tài lộc tới tấp, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 23:45

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), 3 con giáp sau đầu tư đâu là gặt lộc đó, nhanh chóng phú quý phát tài, tiền liên tục vào gấp 5, gấp 10.

Tuổi Mùi 

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), 3 con giáp đón nhận tài lộc tới tấp, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), người tuổi Ngọ thích ngao du nhiều nơi, nhưng bạn thường lo lắng về những việc không cần thiết.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ đang có những khó khăn nhất định, bạn luôn luôn tìm cách chủ động trong công việc.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn không giỏi thể hiện bản thân, nhưng luôn có sự chu đáo khi ở cạnh đối phương. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy chú ý cách sử dụng tài nguyên tiền bạc vào những việc cần thiết.

Sức khoẻ: Bạn làm việc rất vất vả, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, luôn không dành cho bản thân những giấc ngủ ngon. 

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), 3 con giáp đón nhận tài lộc tới tấp, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), tuổi Thân khá mệt mỏi và vất vả trong công việc. Đi làm thì khổ sở, đồng nghiệp cạnh tranh từng chút một, làm ăn chung thì cạnh khóe. Bản mệnh giỏi quá cũng khổ, lúc nào cũng có tiểu nhân săm soi.

Lại thêm tiền bạc bị tổn thất nặng nề. Mới sáng ra con giáp này đã phải tiêu tiền. Làm nhưng không thấy tiền dư ở đâu hết, toàn thấy tiêu tiền. Thời gian gần đây rất nhiều chuyện cần đến tiền khiến bản mệnh mệt mỏi và kiệt sức.

Tình cảm ở mức bình thường. Đừng mải mê sống cho người khác vì sợ họ tổn thương, đến khi nhìn lại người tổn thương nhất lại chính là mình. Con giáp này được khuyên hãy yêu thương chính mình nhiều hơn và sống cho những người thân yêu.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), 3 con giáp đón nhận tài lộc tới tấp, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp sau tràn đầy phúc lộc, vận đỏ vây quanh, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

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