Từ nay đến giữa tháng 1/2024, 3 con giáp đầu xuôi đuôi lọt, tiễn nghèo đón giàu, phú quý lên hương, tài vận bừng sáng

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ nay đến giữa tháng 1/2024, người tuổi Hợi chân thành trao đi tình cảm bản thân, bạn nhận được nhiều may mắn tài lộc.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi không bỏ quá nhiều công sức.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn may mắn có tình yêu chân thành, cả hai luôn dành thời gian cho nhau.

Tài lộc: Luôn có cách cải thiện mức chi tiêu.

Sức khoẻ: Bản thân đang cố gắng luyện tập.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ nay đến giữa tháng 1/2024, về mặt sự nghiệp, tuổi Thìn khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp.

Vận trình tiền bạc tốt lên. Con giáp này đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì tuổi Thìn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít.

Vận trình tình cảm cũng tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay tuổi Thìn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh còn có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bản mệnh vẫn lạc quan.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.