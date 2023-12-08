Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 14:33

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội kiếm tiền, giàu sang gấp bội, thăng hoa mọi mặt từ công việc tới cuộc sống.

Tuổi Thìn 

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12, tuổi Thìn nhận được nhiều tin vui khi công việc được hoàn thành vô cùng xuất sắc. Chính vì thế, con giáp này xứng đáng khi nhận được khen thưởng và sự bồi dưỡng để lên vị trí cao hơn. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này.

Vận trình tài lộc của tuổi Thìn khá tươi sáng. Cơ hội đầu tư thu lợi nhuận đang bày ra trước mắt. Tất nhiên vẫn sẽ có nhiều thách thức, nhưng đó đều là những điều cần phải vượt qua. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn cũng khá vượng sắc. Người độc thân có sự chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải ổn thỏa.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trong mắt người xung quanh, tuổi Mão không chỉ là con giáp hiền lành, thông minh và tốt bụng mà còn có tài năng nghệ thuật và khả năng ra quyết định. Bên cạnh đó, họ cũng là người giỏi giao tiếp và giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân.

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12, người tuổi Mão sẽ có một khoảng thời gian tràn trề vượng khí, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Họ có khả năng kiếm được những khoản lợi nhuận kếch xù thông qua quan hệ đối tác hoặc đầu tư. Ngoài ra, thành tích của con giáp này tại nơi làm việc cũng sẽ được ghi nhận và có thể được khen thưởng bất ngờ.

Người tuổi Mão nên chú ý hơn đến sự phát triển và hoàn thiện bản thân để đạt được các mục tiêu tài chính. Đồng thời, con giáp này cũng phải duy trì sự cân bằng và hài hòa bên trong.

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12, người tuổi Ngọ giỏi chia sẻ, biết cách hàn gắn vết thương sau những chuyện cũ. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc tiến đến nhiều niềm vui, bạn hiểu rõ những gì bản thân theo đuổi.   

Tình cảm: Tình yêu không để người khác thao túng, cùng nhau phát triển và sống cùng nhau những ngày trọn vẹn. 

Tài lộc: Mong ước thu nhập tăng lên, cố gắng giành lấy những gì thuộc về bản thân.

Sức khỏe: Không lắng nghe, cơ thể ốm yếu do chưa biết cách chăm sóc bản thân.

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), 3 con giáp đón nhận tài lộc tới tấp, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), 3 con giáp đón nhận tài lộc tới tấp, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe

5 ngày cuối tháng 12 dương lịch (25-31/12), 3 con giáp sau đầu tư đâu là gặt lộc đó, nhanh chóng phú quý phát tài, tiền liên tục vào gấp 5, gấp 10.

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