Tử vi 4 ngày tới (9/12-12/12), 3 con giáp gom trọn may mắn, đại cát đại lợi, tiền tài chất đống, thịnh vượng trên mọi nẻo đường

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 15:05

Tử vi 4 ngày tới (9/12-12/12), 3 con giáp sau bước qua khó khăn, làm đâu thắng đó, vận trình không ngừng phát tài liên tục.

Tuổi Ngọ 

Tử vi 4 ngày tới (9/12-12/12), tuổi Ngọ nói được làm được. Những lĩnh vực bản mệnh theo đuổi đều được đầu tư thời gian và công sức một cách nghiêm túc, hôm nay chính là ngày bản mệnh có thể nhận lại ít nhiều những thành quả bước đầu.

Người làm công việc cố định sẽ rất dễ có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lại vừa cho thấy khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải kiềm chế bản thân hay e dè về điều gì nữa, thời của bản mệnh đã đến. Mọi việc tiến triển tốt tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc dồi dào.

Nhân duyên của con giáp này ngày càng tốt đẹp. Người độc thân có duyên khác giới khá vượng. Tuy nhiên, chính vì có nhiều sự lựa chọn, đôi khi chính điều đó lại khiến bản mệnh chần chừ và thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Tử vi 4 ngày tới (9/12-12/12), 3 con giáp gom trọn may mắn, đại cát đại lợi, tiền tài chất đống, thịnh vượng trên mọi nẻo đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi có tính cách ấm áp, nhạy cảm và chú ý đến các mối quan hệ gia đình. Họ thường có trực giác tốt, sáng suốt và giỏi chăm sóc người khác.

Tử vi 4 ngày tới (9/12-12/12), người tuổi Mùi sẽ đón nhận một khoảng thời gian giàu có dồi dào, làm ăn thuận phát. Họ có thể kiếm thêm thu nhập thông qua việc hợp tác và đầu tư với người xung quanh. Ngoài ra, những người tuổi Mùi cũng sẽ có những bước đột phá trong lĩnh vực nghề nghiệp và được lãnh đạo đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý đến sự cân bằng giữa gia đình và công việc, tránh bỏ bê nhu cầu của gia đình cũng như bản thân.

Đây là lúc người Mùi có thể tăng cường giao tiếp và hợp tác với người khác, đồng thời nắm bắt cơ hội để đạt được các mục tiêu tài chính của mình. 

Tử vi 4 ngày tới (9/12-12/12), 3 con giáp gom trọn may mắn, đại cát đại lợi, tiền tài chất đống, thịnh vượng trên mọi nẻo đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi 4 ngày tới (9/12-12/12), người tuổi Thân trong thời gian này cố gắng đạt mục đích cao trong công việc.     

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có nhiều thay đổi, đừng quá tham lam hay cố làm những việc ngoài tầm với. 

Tình cảm: Tình cảm đủ dũng khí thổ lộ, chia sẻ cùng người ấy.   

Tài lộc: Áp dụng nhiều cách vào công việc cụ thể, gia tăng thu nhập. 

Sức khỏe: Đừng ăn bậy bạ khi cơ thể khó tiếp nhận.   

Tử vi 4 ngày tới (9/12-12/12), 3 con giáp gom trọn may mắn, đại cát đại lợi, tiền tài chất đống, thịnh vượng trên mọi nẻo đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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