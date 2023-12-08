Trong 3 ngày liên tiếp (9, 10 và 11/12): 3 con giáp bội thu cuối năm, tiền đẻ ra tiền, cứ hết lại có, ngồi không cũng có lộc to

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 21:33

Trong 3 ngày liên tiếp (9, 10 và 11/12), 3 con giáp sau thuận lợi vượt qua thử thách, hóa hung thành cát, vượng phát đủ đường.

Tuổi Mão 

Tử vi cho biết nhứng người tuổi Mão chính là con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc. Tử vi cho biết người tuổi Mão trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng. Tử vi cho biết những người tuổi Mão thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Người tuổi Mão tuy hiền lành nhưng ý chí kiên cường nên dễ làm thành công việc lớn.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong năm cũ, trong 3 ngày liên tiếp (9, 10 và 11/12), tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Trong 3 ngày liên tiếp (9, 10 và 11/12): 3 con giáp bội thu cuối năm, tiền đẻ ra tiền, cứ hết lại có, ngồi không cũng có lộc to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 15/10/2023 hôm nay, tuổi Tỵ chớ nên cố chấp, cứng đầu không nhận ra lỗi của mình ở đâu vì điều này chỉ khiến bản mệnh thiệt thòi hơn. Cấp trên luôn đánh giá cao những người có khả năng tiến bộ, cải thiện chứ không phải là một người luôn tỏ ra mình đúng.

Về mặt sức khỏe, con giáp này cũng nên phải chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Ít nhất hãy bảo đảm một chế độ ăn uống cân bằng. Tiếp đến đừng quên tập thể dục thường xuyên.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày không được may mắn, do đó nên tránh ra những quyết định quan trọng. Có kiêng có lành, bản mệnh nên lưu ý để công việc của mình được thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Trong 3 ngày liên tiếp (9, 10 và 11/12): 3 con giáp bội thu cuối năm, tiền đẻ ra tiền, cứ hết lại có, ngồi không cũng có lộc to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Trong 3 ngày liên tiếp (9, 10 và 11/12), người tuổi Ngọ giỏi chia sẻ, biết cách hàn gắn vết thương sau những chuyện cũ. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc tiến đến nhiều niềm vui, bạn hiểu rõ những gì bản thân theo đuổi.   

Tình cảm: Tình yêu không để người khác thao túng, cùng nhau phát triển và sống cùng nhau những ngày trọn vẹn. 

Tài lộc: Mong ước thu nhập tăng lên, cố gắng giành lấy những gì thuộc về bản thân.

Sức khỏe: Không lắng nghe, cơ thể ốm yếu do chưa biết cách chăm sóc bản thân.

Trong 3 ngày liên tiếp (9, 10 và 11/12): 3 con giáp bội thu cuối năm, tiền đẻ ra tiền, cứ hết lại có, ngồi không cũng có lộc to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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