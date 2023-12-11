Tử vi hôm nay ngày 11/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mến mộ những người tài năng.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão thường chọn những người bạn đời thông minh, giỏi hơn bạn.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão có mối quan hệ tốt đẹp với những người tài năng, thông minh.

Tài lộc: Đưa tiềm lực kinh tế đứng đầu, doanh thu mang lại cao.

Sức khoẻ: Bạn luôn có lịch hẹn thăm khám, thời gian nghỉ ngơi rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không chỉ là người nhiệt tình, vui vẻ và lạc quan, người thuộc tuổi Dần còn thích phiêu lưu, theo đuổi tự do và ham muốn khám phá. Thái độ tích cực này sẽ giúp con giáp này đạt được những tiến bộ đáng kể trong thời gian này.

Đúng 11/12, nhờ được Thần Tài chiếu mệnh mà những người tuổi Dần sẽ có sự bùng nổ mãnh liệt trong lĩnh vực tài chính. Con giáp này có thể nhận được tiền thưởng hoặc thu lợi nhuận tài chính bất ngờ. Ngoài ra, khoản đầu tư của tuổi Dần cũng có thể mang về nguồn thu nhập cao.

Tuy nhiên, con giáp này phải cẩn thân và cảnh giác cao độ để đảm bảo tài sản của mình tăng trưởng đều đặn. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần muốn khởi nghiệp kinh doanh hoặc mở rộng sự nghiệp. Vì thế, họ nên nắm bắt cơ hội để nhận được thành công.

Người tuổi Dần nên biết rằng sự kiên trì, duy trì thái độ tích cực và lập kế hoạch tiền bạc một cách khôn ngoan sẽ giúp con giáp này đạt được những đột phá về tài chính và phát triển cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 11/12/2023 hôm nay, tuổi Thìn gặp rất nhiều ý kiến trái chiều cho một quyết định trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này hãy lắng nghe bằng thái độ bao dung và tôn trọng, có thể bản mệnh sẽ nhận được những phản hồi tốt hơn mình nghĩ.

Thay vì luôn cảm thấy tự ti, tuổi Thìn nên học cách tiếp nhận lời khen từ những người xung quanh. Cho dù một lời khen nhỏ thôi nhưng cũng giúp bản mệnh nhìn ra thế mạnh của mình để có thể tập trung trong thời gian tới.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này có thể mở lòng, tương tác, tuy nhiên hãy chín chắn hơn. Đôi khi bản mệnh xử lý một cách cảm xúc quá sẽ không hoàn toàn tốt như những gì bản mệnh nghĩ đâu. Dù tin tưởng ai đó nhưng trong các quyết định quan trọng vẫn cần cân nhắc nhiều hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.