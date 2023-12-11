Đúng 11h trưa 11/12/2023: 3 con giáp vượt qua khó khăn, kinh doanh phát đạt, tiền về lai láng, gom vàng đón Tết

Tử vi hôm nay ngày 11/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần chọn công việc nhiều chiều sâu.

Tình cảm: Bạn luôn mang những thoải mái cho đối phương khi cả hai ở cạnh nhau.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc luôn có hướng đi mới, chọn việc làm có chiều sâu.

Tài lộc: Dự trữ hàng hóa, có số vốn lớn.

Sức khoẻ: Không chọn những việc mệt mỏi, bạn luôn thoải mái tư duy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác. Bản mệnh luôn biết tận dụng thời cơ để nâng tầm cuộc sống, phát triển sự nghiệp đến một đỉnh cao mới. So với những con giáp khác, người tuổi Mùi có thể không có xuất thân giàu có nhưng bản mệnh biết cách tự tạo phú quý, tự tay gây dựng cuộc sống ấm no, không lo thiếu thốn.

Tử vi dự báo rằng dịp 11/12, người tuổi Mùi có nhiều thay đổi tích cực. Bản mệnh có bước chuyển thuận lợi trong công việc, tài vận tốt kéo dài tới cuối năm. Trong giai đoạn này, tuổi Mùi có thể gặp được quý nhân. Người này sẽ đưa ra những định hướng, lời khuyên tuyệt vời cho tuổi Mùi. Bản mệnh chịu khó lắng nghe, tiếp thu thì chắc chắn sẽ có được thành quả tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 11/12/2023 hôm nay, tuổi Mão rất dễ phạm lỗi trong ngày này. Do đó, bản mệnh nhớ cẩn thận trong hành xử, đừng đưa ra các quyết định bốc đồng, vội vàng. Tính toán cẩn thận là cách để bản mệnh không mắc sai lầm.

Tuy nhiên tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với những người bạn mới trong lĩnh vực sáng tạo. Họ thực sự đã truyền cảm hứng để bản mệnh có thể thay đổi cách thức phù hợp hơn cho những dự án mới trong tương lai.

Vận trình tài chính của bản mệnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn, kết quả công việc tốt cũng giúp cải thiện tình hình tài chính, từ đó giúp con giáp này có thêm khả năng thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.