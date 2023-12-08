10 ngày liên tiếp (9/12-19/12), 3 con giáp tiền bạc dư dả, giàu sang vô đối, đổi đời ngoạn mục, ngày càng thăng hoa viên mãn

Tử vi cho biết những người tuổi Ngọ trong thời gian này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, họ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Ngọ thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Họ sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

10 ngày liên tiếp (9/12-19/12), người tuổi Ngọ được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Ngọ dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Ngọ là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Ngọ giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

10 ngày liên tiếp (9/12-19/12), tuổi Mùi dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, nhất là những thông tin, lời nhận xét tiêu cực nhắm về phía bản mệnh. Con giáp này đừng cho phép ai đó có thể gây ảnh hưởng đến mình, nghe xong thì cho nó qua đi, đừng lưu giữ trong lòng.

Con giáp này cũng đừng vì những ngăn trở mà vội vàng bỏ cuộc, khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng nhắc nhở bản mệnh cần tỉnh táo và nghĩ cho thông suốt vấn đề trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Những ai muốn cải thiện mối quan hệ với người thân sẽ có cơ hội hoặc có người lâu ngày liên lạc lại. Con giáp này sẽ có thời gian hàn huyên tâm sự, chia sẻ vui buồn cùng người thân, bạn bè. Các cặp đôi lúc này cũng có nhiều thời gian hơn cho nhau.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 10 ngày liên tiếp (9/12-19/12), cho thấy người tuổi Thân hôm nay cố gắng đạt mục đích cao trong công việc.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có nhiều thay đổi, đừng quá tham lam hay cố làm những việc ngoài tầm với.

Tình cảm: Tình cảm đủ dũng khí thổ lộ, chia sẻ cùng người ấy.

Tài lộc: Áp dụng nhiều cách vào công việc cụ thể, gia tăng thu nhập.

Sức khỏe: Đừng ăn bậy bạ khi cơ thể khó tiếp nhận.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.