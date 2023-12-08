Từ đây đến 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, 3 con giáp đón may mắn tràn ngập, ôm trọn lộc trời, không thiếu tiền tiêu, đổi tài đổi vận đến không ngờ

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 16:33

Từ đây đến 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, 3 con giáp sau tài lộc ùa đến cửa, tiền vàng chật két, giàu lên vun vút.

Tuổi Tuất 

Từ đây đến 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn nên mưu sự dễ thành, công việc tiến triển suôn sẻ. Con giáp này đề cao quy trình và thứ tự, tập trung vào các mục tiêu cần sự ưu tiên nên năng suất được cải thiện đáng kể, sự nỗ lực được đền đáp.

Cũng trong ngày này, tuổi Tuất cũng gặp may ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên nếu vẫn giữ thói quen chi tiêu hào phóng như hiện tại, bản mệnh sẽ khó mà tích lũy như mong đợi.

Vận trình tình duyên khởi sắc cũng giúp trạng thái tinh thần của tuổi Tuất khá tốt. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, tìm lại được cảm giác an yên bên cạnh người mình yêu thương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Từ đây đến 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, 3 con giáp đón may mắn tràn ngập, ôm trọn lộc trời, không thiếu tiền tiêu, đổi tài đổi vận đến không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có may mắn liên tiếp trong giai đoạn tới. Người làm kinh doanh, buôn bán mua may bán đắt, lợi nhuận tăng đều đặn. Tài chính dư dả giúp người tuổi Dậu có thêm tích lũy cho tương lai. Bản mệnh tiết kiệm được khoản tiền kha khá nên khi có vấn đề bất ngờ xảy ra cũng không cần phải quá lo lắng.

Trong phương diện tình cảm, tuổi Dậu nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Công việc bận rộn cũng không thể làm bản mệnh quên đi việc phải quan tâm, chăm sóc người thân vì đây chính là chỗ dựa vô cùng quan trọng.

Từ đây đến 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, 3 con giáp đón may mắn tràn ngập, ôm trọn lộc trời, không thiếu tiền tiêu, đổi tài đổi vận đến không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Từ đây đến 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, người tuổi Thân hôm nay cố gắng đạt mục đích cao trong công việc.     

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có nhiều thay đổi, đừng quá tham lam hay cố làm những việc ngoài tầm với. 

Tình cảm: Tình cảm đủ dũng khí thổ lộ, chia sẻ cùng người ấy.   

Tài lộc: Áp dụng nhiều cách vào công việc cụ thể, gia tăng thu nhập. 

Sức khỏe: Đừng ăn bậy bạ khi cơ thể khó tiếp nhận. 

Từ đây đến 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, 3 con giáp đón may mắn tràn ngập, ôm trọn lộc trời, không thiếu tiền tiêu, đổi tài đổi vận đến không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), 3 con giáp buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), 3 con giáp buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà

Vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), 3 con giáp sau vận may nở rộ bất ngờ, giàu lên trông thấy, của cải nhiều không đếm xuể.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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