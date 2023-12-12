Từ 13/12 đến 23/12, 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, phú quý lâm môn, tài vận dồi dào, phúc lộc đầy người

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn có lập trường riêng, luôn có hướng đi dành riêng cho bản thân.

Tài lộc: Bất ngờ trước khả năng nổi bật của bản thân, luôn cố gắng rất nhiều khi lập nghiệp.

Sức khoẻ: Tình trạng sức khỏe thường mệt mỏi, chán ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ 13/12 đến 23/12, mang đến cho người tuổi Ngọ rất nhiều may mắn. Tháng này sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với những người tuổi Ngọ. Người sinh năm này sẽ gặp cơ hội mới trong công việc và có thể đạt được nhiều cơ hội thăng tiến. Những cơ hội có thể dẫn đến vị trí cao hơn và mức lương hấp dẫn hơn. Ngoài ra, đối với những người buôn bán, doanh nhân, một số cơ hội đang chờ họ khám phá và thực hiện.

Về tài lộc, những người tuổi Ngọ có thể tăng thêm thu nhập nhờ những công việc bên lề. Những khoản tiền này có thể đến từ các khoản đầu tư, thị trường chứng khoán hoặc mua bán lại một số tài sản khác.

Nhìn chung, thời gian này là thời điểm tốt để người tuổi Ngọ đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp. Dẫu vậy, bạn vẫn cần chú ý đến sức khỏe và lối sống khoa học của bản thân để duy trì nguồn năng lượng tích cực thực hiện các dự án mới trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày có sự xuất hiện của Tương Hại cục, tuổi Mão có điềm báo thị phi vây quanh, tranh chấp lợi ích ngày càng căng thẳng khiến bạn không thể ngồi yên làm việc của mình. Nếu không đủ cảnh giác để tự bảo vệ bản thân, bản mệnh có thể sẽ gặp rất nhiều bất lợi, thậm chí bị văng khỏi chức vị hiện tại. Hung vận trong ngày quá lớn cũng khiến chuyện làm ăn của tuổi này gặp khó khăn, rất dễ bị thất thoát tiền bạc. Có nhiều chuyện không rõ nguyên nhân bất ngờ xảy ra khiến bạn trở tay không kịp, cuối cùng đành ngồi nhìn tiền bạc ra đi mất. Để hạn chế rủi ro, bạn nên thận trọng trong việc đầu tư, kinh doanh, không nên ham lợi trước mắt mà không cân nhắc hậu quả phía sau.

Chẳng những vậy, chuyện tình cảm vợ chồng của con giáp này cũng xuất hiện nhiều rạn nứt. Bất đồng giữa bản mệnh và người bạn đời đến từ nhiều phía, song hãy tin tưởng vào đối phương thì mới tránh được nguy cơ đổ vỡ đang đến rất gần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.