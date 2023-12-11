10 ngày liên tiếp (11-21/12), 3 con giáp may mắn đổi đời, phất lên cực giàu, thu nhập chạm đỉnh, dễ có bạc tỷ trong tay

Người tuổi Thân thông minh, hóm hỉnh, giỏi giao tiếp và hòa đồng. Đặc biệt, con giáp này luôn tò mò và thích học hỏi những điều mới.

Để công việc và cuộc sống lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tuổi Thân hãy lắng nghe quan điểm và tôn trọng ý kiến của người khác. Bên cạnh đó, họ cũng cần cải thiện kỹ năng giao tiếp, học cách diễn đạt ý tưởng của bản thân một cách rõ ràng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

10 ngày liên tiếp (11-21/12), tuổi Thân có thể gặp một số thách thức trong công việc và phải đối mặt với vô số khó khăn trong giao tiếp với người xung quanh. Tuy nhiên, sự khéo léo và nhanh trí sẽ giúp con giáp này khắc phục được rắc rối nhanh chóng. Họ nên học cách lắng nghe và hiểu quan điểm của người khác, cải thiện kỹ năng giao tiếp và duy trì lối suy nghĩ linh hoạt. Thông qua các hoạt động xã hội tích cực và xây dựng các mối quan hệ sâu sắc, người tuổi Thân sẽ có thể đạt được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

10 ngày liên tiếp (11-21/12), người tuổi Mão mến mộ những người tài năng.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão có mối quan hệ tốt đẹp với những người tài năng, thông minh.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão thường chọn những người bạn đời thông minh, giỏi hơn bạn.

Tài lộc: Đưa tiềm lực kinh tế đứng đầu, doanh thu mang lại cao.

Sức khoẻ: Bạn luôn có lịch hẹn thăm khám, thời gian nghỉ ngơi rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

10 ngày liên tiếp (11-21/12), tuổi Dậu có được những chỉ dẫn phù hợp. Điều này sẽ giúp bản mệnh có thể khai phá những điều có ích cho những dự án mà mình đang theo đuổi bao lâu nay.

Hoặc nếu tuổi Dậu đang có suy nghĩ muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm thích hợp để cân nhắc kỹ lưỡng. Những ai đã có kế hoạch từ trước, đã chuẩn bị được mọi điều kiện thì có thể chủ động thay đổi càng sớm càng tốt.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ những chuyện ngoài luồng như một lời chê tiêu cực về một nửa của bản mệnh. Nếu con giáp này vững tin thì sẽ không bị tác động và tiếp tục vun đắp tình cảm mà bản mệnh đang có.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.