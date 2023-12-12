5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp thời vận tươi đẹp, may mắn ngập lối, được sao tốt chiếu mệnh, tương lai xán lạn đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 13:12

Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/12), 3 con giáp sau dang tay đón lộc, tiền tài hội tụ tứ phía, không thành Rồng cũng thành Phượng.

Tuổi Sửu 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/12) của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không muốn bản thân mệt mỏi, chịu nhiều áp lực. 

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc đang bình ổn, nguồn năng lượng dồi dào. 

Tình cảm: Tình yêu cả hai gia đình ngăn cảng, bạn chịu nhiều áp lực.

Tài lộc: Nguồn tài chính bình ổn, tăng thu nhập lúc này chưa có nhiều cơ hội. 

Sức khoẻ: Thích những không gian rộng rãi, thoải mái thư giãn.  

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp thời vận tươi đẹp, may mắn ngập lối, được sao tốt chiếu mệnh, tương lai xán lạn đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân thông minh, lanh lợi, nhanh nhẹn. Bản mệnh có khả năng giao tiếp tốt, có thể kết giao được với rất nhiều người. 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/12), tuổi Thân nhờ các mối quan hệ có sẵn tìm thêm được những mối làm ăn mới, giúp công việc diễn ra thuận lợi. Người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc. Người làm kinh doanh có thêm khách hàng tiềm năng, có cơ hội hợp tác lâu dài, lợi nhuận ngày một lớn.

Tuổi Thân chú ý chăm chút đến ngoại hình, ăn mặc chỉn chu. Điều này giúp bản mệnh gây ấn tượng với người đối diện. Nó không chỉ có ích trong công việc mà cũng giúp tuổi Thân ghi điểm trong mắt đối phương, đó có thể là người yêu cũng có thể là người mà bản mệnh đang thầm thương trộm nhớ.

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp thời vận tươi đẹp, may mắn ngập lối, được sao tốt chiếu mệnh, tương lai xán lạn đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý được trao thêm cơ hội thể hiện bản thân trong ngày Chính Ấn độ mệnh. Công việc tiến hành suôn sẻ, xung quanh bạn cũng luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ nhau. Các dự án bạn đang thực hiện đều mang lại kết quả tốt, bạn có thể lên kế hoạch cho các dự định tiếp theo. Các mối quan hệ xã giao của Tý cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn lên kế hoạch. Bằng sự quyết tâm của mình, những ngày cuối năm sẽ rất rực rỡ.

Nay đồng thời cũng là ngày Tam Hợp nên con giáp này có thể gặp nhiều thuận lợi trong việc kinh doanh và có những nguồn thu nhập ngoài luồng. Nếu như bạn có nghề tay trái sẽ gặt hái được nhiều thành quả, tiền chảy vào đầy túi, khoản tích lũy cứ lớn dần.

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp thời vận tươi đẹp, may mắn ngập lối, được sao tốt chiếu mệnh, tương lai xán lạn đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

2 ngày đầu tuần này (11 và 12/12), 3 con giáp đón tin vui tài lộc, buôn may bán đắt, được quý nhân ban phát của cải

2 ngày đầu tuần này (11 và 12/12), 3 con giáp đón tin vui tài lộc, buôn may bán đắt, được quý nhân ban phát của cải

2 ngày đầu tuần này (11 và 12/12), 3 con giáp sau mọi kế hoạch đều diễn ra như ý, công danh sự nghiệp rực sáng, ngày càng vượng phát tiền bạc.

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