Tử vi tuần mới (11/12-17/12), 3 con giáp đón tin tích cực, chạm đỉnh tài lộc, tiền bạc về đều đều, vừa giàu có vừa thành công

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 02:33

Tử vi tuần mới (11/12-17/12), 3 con giáp sau giàu sang vô đối, vạn lần may mắn, tỷ lần suôn sẻ, tài vận dần dần khởi sắc.

Tuổi Thân 

Theo tử vi tuần mới (11/12-17/12), người tuổi Thân rộng lượng bỏ qua những chuyện cũ.  

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân không chấp nhận được những sai lầm của bản thân. 

Tình cảm: Tình cảm đã cho cả hai nhiều niềm vui, tận hưởng không gian rảnh ở cạnh nhau.

Tài lộc: Ổn định nguồn kinh tế, luôn học hỏi từ những người thành công.

Sức khoẻ: Bản thân không chăm sóc tốt chính mình, thường đau nhức vòm họng.

Tử vi tuần mới (11/12-17/12), 3 con giáp đón tin tích cực, chạm đỉnh tài lộc, tiền bạc về đều đều, vừa giàu có vừa thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Trong mắt người xung quanh, tuổi Dậu lúc nào cũng là người có tính cách tốt bụng, hoà đồng và giỏi giao tiếp. Có lẽ vì thế mà đi đến đâu hay làm việc trong môi trường nào, con giáp này cũng nhận được sự yêu mến từ bạn bè, đồng nghiệp.

Tử vi tuần mới (11/12-17/12) là thời điểm may mắn nên những người tuổi Dậu sẽ có một số đột phá về tài chính, đầu tư. Họ có thể nhận được thu nhập bất ngờ hoặc kiếm thêm lợi nhuận. Ngoài ra, con giáp này cũng sẽ phát triển trong lĩnh vực thẩm mỹ, nghệ thuật và có thể có một số dự án sáng tạo liên quan đến tài chính.

Để có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp phất cao như điều gặp gió, người tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội và tiếp tục phát huy các ưu điểm.

Tử vi tuần mới (11/12-17/12), 3 con giáp đón tin tích cực, chạm đỉnh tài lộc, tiền bạc về đều đều, vừa giàu có vừa thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi tuần mới (11/12-17/12), tuổi Tỵ lo lắng và tất cả những nỗi lo này đều có cơ sở. Có thể bản mệnh nhận ra một số thiếu sót của bản thân cho dù đã cố tình che giấu và thời gian này cần phải tập trung sửa chữa ngay lập tức.

Bù lại con giáp này nhận được tin vui về tiền bạc. Thế nhưng, đừng mơ tưởng những thứ vượt ra khỏi khả năng, bởi vì điều đó có thể làm cho bản mệnh mệt mỏi và kiệt sức, thay vì đạt được thành quả nào đó cụ thể.

Người còn độc thân đừng dành quá nhiều tâm trí cho những đối tượng không dành cho mình. Tình cảm đơn phương chỉ khiến bản mệnh cảm thấy khổ tâm hơn mà thôi, hãy dành thời gian đó để yêu thương bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tỵ

Tử vi tuần mới (11/12-17/12), 3 con giáp đón tin tích cực, chạm đỉnh tài lộc, tiền bạc về đều đều, vừa giàu có vừa thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay, thứ Hai (11/12): 3 con giáp phú quý bao quanh, tiền bạc khắp nơi đổ về, phất lên như diều gặp gió, phát tài ngoài sức tưởng tượng

Đúng hôm nay, thứ Hai (11/12): 3 con giáp phú quý bao quanh, tiền bạc khắp nơi đổ về, phất lên như diều gặp gió, phát tài ngoài sức tưởng tượng

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp sau đây khởi sắc sang trang, đến thời giàu sang, tiền bạc chất chồng chất đống đầy nhà.

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