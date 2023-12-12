Từ nay, 12/12 đến nghỉ lễ Tết năm 2024, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, địa vị tôn quý, thu nhập tăng cấp số nhân

Từ nay, 12/12 đến nghỉ lễ Tết năm 2024, người tuổi Thân hôm nay không muốn nhiều người ảnh hưởng tới công việc.

Tình cảm: Tình cảm vẫn đang có nhiều cách giải quyết tốt, bạn không muốn người khác bỏ lỡ người yêu thương chung thuỷ.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân lo lắng những chuyện cũ, bạn làm việc có kế hoạch rõ ràng.

Tài lộc: Bản lĩnh tài cao, bạn nhận được mức tài chính lớn cho bản thân.

Sức khoẻ: Bản thân đang dần cố gắng bỏ thời gian rèn luyện cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý chính là con giáp chăm chỉ lại đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi Tý không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tý bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Từ nay, 12/12 đến nghỉ lễ Tết năm 2024, người tuổi Tý chính là con giáp tuổi được trời thường nên thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Tý cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có.

Con giáp tuổi Tý làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp tuổi Tý ngày càng vững vàng trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lục Hợp mang tới cho người tuổi Dậu những tín hiệu tích cực. Công việc của bạn đang trong giai đoạn tiến triển tốt đẹp, được cát tinh giúp sức, quý nhân hỗ trợ khá nhiều. Những khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ, bản mệnh cũng thể hiện được khả năng ứng biến và xử lý vấn đề linh hoạt. Về chuyện tiền bạc bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì tài vận trong thời gian này cực kỳ tốt đẹp. Bạn có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và thuận lợi, đặc biệt người làm kinh doanh chỉ cần biết nắm bắt là có thể thu tiền bạc về tay, song bạn cũng chớ nên vì vậy mà muốn làm ăn khuất tất, ham mê đỏ đen.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa vượng giúp người độc thân sớm tìm được một nửa cùng chung tâm ý và thuận lợi xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Người có đôi có cặp thời gian này cũng đạt được sự thấu hiểu và đồng cảm với nhau, mối quan hệ khăng khít không thể tách rời.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.