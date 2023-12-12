Đúng 3 ngày tới (15/12), 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài,tỏa sáng rạng ngời iệc gì cũng thuận buồm xuôi gió

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay không còn cảm thấy mệt mỏi, bạn có cách làm việc tốt.

Tài lộc: Giữ trọn nhịp độ tăng trưởng, bạn cố gắng học đầu tư tăng cao.

Sức khoẻ: Thỉnh thoảng không muốn cơ thể mệt mỏi, bạn chọn lối sống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão chính là con giáp hiền lành và khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến.

Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận không mấy tốt đẹp.

Đúng 3 ngày tới (15/12), con giáp tuổi Mão nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi Mão này sẽ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mão cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể xảy ra tranh cãi, xung đột với người bên cạnh trong ngày cục diện Tương Xung án ngữ. Bạn có chính kiến, nhưng dần dà nảy sinh tính hiếu thắng, luôn cho mình là đúng, từ đó rất dễ cãi nhau với đồng nghiệp, điều này không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ đôi bên mà còn khiến cấp trên không hài lòng. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là hãy thả lỏng bản thân, tôn trọng ý kiến của người khác. Khi gặp xung đột, hãy chọn cách tiếp cận mềm mỏng, tích cực, có tính xây dựng chứ đừng cố chứng minh mình đúng bằng mọi cách, thậm chí gạt phăng quan điểm của người khác.

Ngày Thổ khí vượng còn gây ức chế tinh thần, chuyện tình cảm của con giáp này có chút bị động, không diễn ra như mong đợi. Người độc thân dù có tình cảm nhưng không muốn chủ động theo đuổi, rất dễ bỏ lỡ duyên. Các cặp đôi dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, không giữ được lòng tin với đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.