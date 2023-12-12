Cẩn thận 5 ngày tới (13, 14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp gặp nhiều trắc trở, đối diện thách thức, tài lộc tiêu tan, khó khăn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 19:45

Theo tử vi 5 ngày tới (13, 14, 15, 16 và 17/12), 3 con giáp sau được dự đoán tài vận có dấu hiệu sa sút, công việc trì trệ, không nên mạo hiểm trong thời gian này.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 5 ngày tới (13, 14, 15, 16 và 17/12), tuổi Hợi may mắn trong sự nghiệp, được giao nhiệm vụ quan trọng. Ban đầu, bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng khi đã làm quen và làm chủ được công việc, sẽ có cơ hội đạt được thành công xuất sắc.

Về mặt tài chính, con giáp này có sự nhạy bén và linh hoạt, giúp đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Nếu dám hành động theo ý của mình, có thể mở ra những cơ hội mới, mang lại lợi ích không chỉ cho bản thân mà còn cho toàn bộ nhóm.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt để tiến hành những công việc quan trọng. Vì vậy, nếu bản mệnh đã đặt ra kế hoạch thực hiện một công việc gì đó, hãy bắt đầu ngay để có cơ hội gặp thêm nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Cẩn thận 5 ngày tới (13, 14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp gặp nhiều trắc trở, đối diện thách thức, tài lộc tiêu tan, khó khăn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 5 ngày tới (13, 14, 15, 16 và 17/12), tuổi Mão có điềm báo thị phi vây quanh, tranh chấp lợi ích ngày càng căng thẳng không thể ngồi yên làm việc của mình. Nếu không đủ cảnh giác để tự bảo vệ bản thân, bản mệnh có thể sẽ gặp rất nhiều bất lợi.

Việc làm ăn của tuổi Mão cũng gặp khó khăn, tiền bạc rất dễ bị thất thoát. Có nhiều chuyện không rõ nguyên nhân bất ngờ xảy ra khiến bản mệnh trở tay không kịp, đành nhìn tiền bạc ra đi mất. Để hạn chế rủi ro, bản mệnh nên thận trọng, không nên ham lợi trước mắt mà không cân nhắc hậu quả phía sau.

Cẩn thận 5 ngày tới (13, 14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp gặp nhiều trắc trở, đối diện thách thức, tài lộc tiêu tan, khó khăn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 5 ngày tới (13, 14, 15, 16 và 17/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ chú ý cách giao tiếp nơi công sở.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn gặp gỡ đối tác, chú ý cách giao tiếp cùng đồng nghiệp nơi công sở. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm khá mệt mỏi, cả hai không tìm được nút thắt của bản thân.    

Tài lộc: Đón nhiều may mắn, tài lộc dành cho bản thân.

Sức khoẻ: Nguy hiểm khi dùng thuốc quá liều, gặp ngay bác sĩ chuyên môn.  

Cẩn thận 5 ngày tới (13, 14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp gặp nhiều trắc trở, đối diện thách thức, tài lộc tiêu tan, khó khăn đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (15/12), 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài,tỏa sáng rạng ngời iệc gì cũng thuận buồm xuôi gió

Đúng 3 ngày tới (15/12), 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài,tỏa sáng rạng ngời iệc gì cũng thuận buồm xuôi gió

Đúng 3 ngày tới (15/12), 3 con giáp sau tiền của bao la, đại thắng tài lộc, cuộc đời nhanh chóng khởi sắc sang trang.

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