Cuối tuần này (16/12-17/12): 3 con giáp thuận đường làm giàu, đếm tiền sái tay, cuộc đời dư dả, số năm phước lành

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ bạn tình nguyện theo đuổi lại người thương nhiều năm.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay công việc bỏ lỡ cơ hội thăng tiến vào tay người khác.

Tài lộc: Giữ tài lộc bền vững, luôn có kế hoạch tài chính minh bạch.

Sức khoẻ: Luôn mang đến năng lượng tươi mới đến với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đầu tháng, đường tình cảm lãng mạn của người tuổi Thìn quay lại ôm lấy họ, sự chăm chỉ và nỗ lực chân thành của họ cuối cùng cũng được đền đáp, vận may đầu tháng rất tốt, có thể có cơ hội phát triển tốt, quý nhân sẽ giúp đỡ họ từ mọi hướng.

May mắn là trong tương lai gần bạn sẽ đi đúng hướng, về mặt sự nghiệp sẽ có thành tích đặc biệt xuất sắc và phần thưởng gấp đôi từ lãnh đạo.

Người tuổi Thìn luôn rất có trách nhiệm trong việc ứng xử với người khác, người tuổi Thìn sẽ kiếm tiền dễ dàng, được sự ủng hộ của quý nhân, không giấu được sự giàu có, đồng thời luôn biết sử dụng trí tuệ cá nhân để giải quyết những lo lắng không đáng có.

Cuối tuần này (16/12-17/12), xui xẻo sẽ dần biến mất và may mắn sẽ đến, rồi mọi chuyện sẽ thành công và vui vẻ khi bạn gặp được người cao thượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với tuổi Ngọ, Thương Quan tác động khiến bạn có phần nóng vội hơn thường ngày, thậm chí có người phải trả cái giá khá lớn trên con đường sự nghiệp vì sự háo thắng. Vì nóng lòng muốn đạt được mục đích mà con giáp này có hành động hấp tấp, chưa suy xét kỹ càng đã vội ra quyết định, không lường trước được những vấn đề có thể xảy ra.Tài vận nếu có thể giữ được sự ổn định đã là tín hiệu tích cực trong thời gian này. Bạn nên cân đối thu chi để không rơi vào cảnh thiếu tiền hay nợ nần. Nếu muốn cải thiện thu nhập, con giáp này có thể chủ động tìm kiếm thêm nghề tay trái hoặc các kênh đầu tư phù hợp với năng lực và hiểu biết của bản thân.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên khởi sắc, con giáp này đón nhận tình yêu mà người ấy trao cho thông qua sự quan tâm, chăm sóc, cử chỉ ân cần. Có người ấy ở bên, bao mệt mỏi trong cuộc sống hiện tại đều tan biến, bạn vô cùng trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.