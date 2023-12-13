Đúng ngày trăng non 13/11 âm lịch, 3 con giáp đạp chân vào hố vàng, chuyển mình thành đại gia, cuộc sống đại phú đại quý

Tử vi ngày 13/11/2023 âm lịch của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bỏ qua những áp lực, cố gắng vương đến mục tiêu tốt.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc luôn có sự cố gắng đạt được mục tiêu mong ước.

Tài lộc: Nguồn tài chính luôn có cách thực hiện, từ chối những cuộc hẹn tốn kém.

Sức khoẻ: Thích vận động, bạn đang tập trung vào những bài thiền yêu cần sự tập trung.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp, tuổi Mão nổi tiếng là người quyết đoán, đầy nhiệt huyết và hoài bão. Họ có cái nhìn sâu sắc và sức mạnh nội tâm to lớn. Những người thuộc con giáp này cũng có tính tò mò mạnh mẽ về mọi thứ và rất giỏi khám phá sự thật ẩn giấu.

Đúng 13/11 âm lịchh, nhờ cát tinh chiếu mệnh, người tuổi Mão sẽ có sự đột phá trong công việc và cuộc sống. Họ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc, khả năng lãnh đạo và đạt được những kết quả ấn tượng. Về mặt tài chính, những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Mão sẽ có thu nhập ổn định và sự phát triển khoản tiền tiết kiệm. Với tuổi Mão còn độc thân, họ cần tích cực tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè vì biết đâu đây chính là cơ hội để họ tìm thấy "định mệnh".

Người tuổi Mão nên giữ tâm hồn bình tĩnh, vững vàng và không để thế giới bên ngoài làm phiền mình. Với việc phát triển sự nghiệp, con giáp này nên vận dụng sự sáng suốt và quyết đoán của bản thân để dũng cảm tiến về phía trước. Trong tình yêu, tuổi Mão và đối phương nên duy trì sự tin tưởng lẫn nhau, giao tiếp sâu sắc với đối phương để cùng nhau tạo dựng mối quan hệ viên mãn, lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay ngày 13/11 âm lịch mở ra cho tuổi Dần nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Con giáp này may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn, tiền bạc có sự chuyển biến tích cực, có lộc về tay và hoàn toàn có thể mong đợi những bước tiến lớn hơn trong tương lai.

Công việc của tuổi Dần cũng đang có dấu hiệu tốt dần lên. Bản mệnh thoải mái phát huy năng lực, tận dụng mọi ưu điểm và thế mạnh để làm nên những điều tưởng chừng như không thể. Nếu duy trì được đà tiến này, con giáp này có thể sẽ có thêm sự hậu thuẫn và tạo điều kiện từ cấp trên.

Tiếc là vận trình tình cảm của tuổi Dần vẫn chưa đi đến đâu. Dù đã dành nhiều tình cảm cho đối phương, thể hiện tình yêu một cách chân thành nhưng cuối cùng bản mệnh vẫn phải chấp nhận sự thật rằng hai người không hề hợp nhau, có lẽ buông tay cũng là một lựa chọn đúng đắn vào lúc này.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.