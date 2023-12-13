Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12): 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 13:33

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12), 3 con giáp sau vàng bạc dát khắp người, tiền tình đều đỏ thắm, tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

Tuổi Thìn 

Tử vi 3 ngày tới (14, 15, 16/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay luôn có nhiều sáng tạo trong công việc. 

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn có nhiều sáng tạo khác lạ, cho nhiều người bất ngờ.

Tình cảm: Tình cảm vẫn đứng im tại chỗ, không có nhiều chuyện vui.

Tài lộc: Bất ngờ khi kinh tế đã cải thiện, luôn có nguồn chi tiêu cao.

Sức khoẻ: Biểu hiện của sức khoẻ tốt, là bạn có nguồn năng lượng tích cực.  

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12): 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ là con giáp sống vui vẻ, khỏe mạnh, sẽ được thăng chức, tăng lương, thu nhập tăng gấp đôi, rất giỏi hòa giải mâu thuẫn giữa mọi người và có thể chủ động giải quyết mọi vấn đề.

Linh hoạt, dịu dàng và tốt bụng, sáng suốt, chăm chỉ và đơn giản, mỗi người tuổi Ngọ đều có thể gặp quý nhân giỏi giang và hiền lành.

Ngọ là con giáp may mắn trong thời gian này vì bạn có được rất nhiều mối quan hệ và đặt nền móng thuận lợi cho sự thành công nhờ ngoại giao làm ăn.

Các bạn trẻ chính trực và táo bạo, có tính cách dũng cảm, nhiệt tình và hào phóng, làm việc chăm chỉ và không phàn nàn, bản chất ngay thẳng và có siêu sức mạnh có thể vực bản thân đứng dậy trong cả những lúc khó khăn nhất.

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12): 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 3 ngày tới (14, 15, 16/12), vận trình của tuổi Tỵ nhiều biến động. Công việc thăng trầm, nhiều việc tưởng làm gần xong chỉ đợi kết quả bỗng phát sinh sự cố khiến bản mệnh tốn công sức để khắc phục lại từ đầu. Dù rất cố gắng nhưng thành quả thu về không đáng kể.

Vận tài lộc cũng không lý tưởng, tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện thu nhập. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán có dấu hiệu làm ăn trì trệ, có thể còn bị thâm hụt vốn. Lúc này bản mệnh cần kiên trì tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục, hóa hung thành cát, hạn chế mở rộng quy mô.

Bù lại, tình cảm êm ấm là nguồn động lực tinh thần không nhỏ cho tuổi Tỵ. Trong thời gian phải chịu nhiều áp lực và stress, thật may vì bên cạnh con giáp này vẫn luôn có sự đồng hành của nửa kia. Đối phương sẽ giúp bản mệnh sớm vực dậy tinh thần, lấy lại tự tin của bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12): 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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