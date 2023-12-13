Đúng ngày 31/12, 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 14:05

Theo tử vi ngày 31/12, 3 con giáp sau lật ngược số mệnh, làm gì cũng như ý, hứa hẹn giàu có rực rỡ.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay ngày 31/12/2023, tuổi Dần gặt hái được kết quả khả quan ở những mục tiêu mà bản mệnh đặt ra trước đó, con giáp này có thể sẽ sớm đạt được vị trí mong muốn. Cuối cùng công sức và tâm huyết cũng được đền đáp xứng đáng.

Hôm nay cũng là ngày tuổi Dần khá khôn ngoan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Con giáp này có xu hướng tiết kiệm hơn và nâng niu từng đồng tiền mình đã khó nhọc, vất vả làm ra vì biết rằng đó là cách duy nhất để bảo đảm cuộc sống ổn định trong tương lai.

Mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia cũng đang rất tốt đẹp và chắc chắn sẽ còn phát triển khả quan hơn nữa trong tương lai. Sự lắng nghe chính là chìa khóa giúp duy trì tình yêu của hai người, hãy cố gắng duy trì điều này càng lâu càng tốt.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Đúng ngày 31/12, 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Đúng ngày 31/12, 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày 31/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ sức khỏe cải thiện, bạn đang ở đỉnh cao sự nghiệp.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay đang có sự nghiệp khởi sắc, luôn tràn ngập những tin vui từ các dự án lớn. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đpng đầy, bạn và đối phương hạnh phúc khi ở cạnh nhau.   

Tài lộc: Tài lộc chưa hanh thông, nhưng bạn vẫn đang chăm chỉ làm việc. 

Sức khoẻ: Bạn đang cải thiện tình sức khỏe, vui vẻ với nhiều tin vui về sức khỏe. 

Đúng ngày 31/12, 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp phát tài phát lộc tháng 12/2023, đón Tết Nguyên đán 2024 ấm no: Phú quý vây quanh, tha hồ ôm tiền trĩu túi

3 con giáp phát tài phát lộc tháng 12/2023, đón Tết Nguyên đán 2024 ấm no: Phú quý vây quanh, tha hồ ôm tiền trĩu túi

Theo tử vi tháng 12/2023, 3 con giáp sau được dự đoán có lộc giàu khủng khiếp, sự nghiệp lên hương, cuộc sống ổn định sung túc.

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