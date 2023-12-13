Cẩn thận 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp tiền bạc có chút biến động, hao tài tốn của, thận trọng giữ mình

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 18:45

Theo tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/12), 3 con giáp sau được dự đoán tình duyên lận đận đủ đường, công việc lao đao, cẩn thận rủi ro khi đầu tư kinh doanh.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/12), tuổi Hợi chớ nên tỏ ra kiêu ngạo, bướng bỉnh, kẻo có người lấy cớ đó mà gây mâu thuẫn với bản mệnh. Tiểu nhân chỉ đợi tới lúc con giáp này lộ ra sơ hở để chọc gậy bánh xe nhằm cướp đoạt công sức và vị trí.

Trước khi làm việc gì con giáp này nên xem xét thật kỹ lưỡng, nhất là những người làm việc liên quan đến công việc hành chính như văn bản, giấy tờ…. Tuổi Hợi nên kiểm tra một loạt trước khi đặt bút ký hay trình lên cấp trên để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Hơn thế nữa, con giáp này có thể phải đối mặt với chuyện không vui trong chuyện tình cảm dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp. Dù bản mệnh nghĩ mình đã đủ chân thành nhưng nhân duyên vẫn chẳng được như mong muốn, tình cảm rối ren khiến phải ôm nhiều nỗi muộn phiền.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Cẩn thận 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp tiền bạc có chút biến động, hao tài tốn của, thận trọng giữ mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong thời điểm này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Cẩn thận 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp tiền bạc có chút biến động, hao tài tốn của, thận trọng giữ mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/12), người tuổi Dậu có thời gian bên cạnh người yêu.      

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay đang làm việc tích cực, luôn mang đến những thành quả tốt khi cùng đội nhóm làm việc.   

Tình cảm: Hôm nay, mong muốn tình cảm vẹn trọn, có thời gian vui vẻ bên cạnh người yêu.

Tài lộc: Luôn có cách cải thiện mức thu nhập, hôm nay tiêu tốn nhiều tiền vào các bữa tiệc. 

Sức khoẻ: Đã có những thay đổi lớn trong cách bảo vệ sức khỏe.   

Cẩn thận 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/12): 3 con giáp tiền bạc có chút biến động, hao tài tốn của, thận trọng giữ mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới (18/12/2023), 3 con giáp may mắn tràn trề, công danh rộng mở, phú quý nở rộ bất ngờ, không phải lo về tiền bạc

Đúng 5 ngày tới (18/12/2023), 3 con giáp may mắn tràn trề, công danh rộng mở, phú quý nở rộ bất ngờ, không phải lo về tiền bạc

Đúng 5 ngày tới (18/12/2023), 3 con giáp sau ngồi không cũng hưởng lộc, lên đời đổi vận, may mắn phú quý hơn người.

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