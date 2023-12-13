Đúng 3 ngày 14/12, 15/12 và 16/12: 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, biến nguy thành an, thảnh thơi chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 15:45

Đúng 3 ngày 14/12, 15/12 và 16/12, 3 con giáp sau chính thức hết khổ, phú quý vượt bậc, giàu có như ngồi trên đống vàng.

Tuổi Mùi 

Đúng 3 ngày 14/12, 15/12 và 16/12, người tuổi Mùi thấy được những khó khăn trong mối quan hệ cũ. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc vượt qua nhiều khó khăn, chủ động làm chủ công việc.

Tình cảm: Tình cảm vẫn cố gắng duy trì thời gian để chia sẻ cùng đối phương. 

Tài lộc: Bằng sự khẳng định của bản thân, bạn luôn làm hết mình giữ cân bằng kinh tế bản thân. 

Sức khoẻ: Vẫn giữ cơ thể ấm khi di chuyển những nơi có khí hậu quá lạnh. 

Đúng 3 ngày 14/12, 15/12 và 16/12: 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, biến nguy thành an, thảnh thơi chuẩn bị đón Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Nổi tiếng là con giáp lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết và tinh thần phiêu lưu, người tuổi Dần tò mò và háo hức khám phá những lĩnh vực chưa biết. Bản tính lạc quan và vui vẻ giúp con giáp này có thể đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong cuộc sống bằng thái độ tích cực. Họ theo đuổi sự tự do, không thích bị gò bó và khao khát "chạm tay" tới bầu trời bao la.

Đúng 3 ngày 14/12, 15/12 và 16/12, những người tuổi Dần sẽ cảm nhận được khả năng phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp. Cơ hội quan trọng ở nơi làm việc sẽ lần lượt tìm đến và giúp con giáp này thể hiện được khả năng lãnh đạo xuất sắc. Nhờ sự nghiệp hanh thông mà vận may tài chính của họ sẽ phát triển lên cao như diều gặp gió. Ngoài ra, người tuổi Dần độc thân cũng gặp được một người có chung tính cách, sở thích.

Những người tuổi Dần nên học cách nắm bắt cơ hội và thử sức trong giai đoạn này. Con giáp này có thể lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong tương lai, chú ý đến việc quản lý tài chính tài chính và đón nhận thách thức trong cuộc sống bằng thái độ thận trọng và tích cực.

Đúng 3 ngày 14/12, 15/12 và 16/12: 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, biến nguy thành an, thảnh thơi chuẩn bị đón Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Đúng 3 ngày 14/12, 15/12 và 16/12,  tuổi Thân chỉ muốn tập trung vào công việc hiện tại nhưng có thể mọi chuyện sẽ không được như ý. Con giáp này tìm kiếm các cơ hội mới trong sự nghiệp tuy nhiên đây không phải là thời điểm dễ dàng, thậm chí còn bị tiểu nhân ngáng trở.

Bản mệnh sẽ cần phải kiên nhẫn, nỗ lực và phấn đầu nhiều hơn nữa mới mong tình hình có cải thiện. Ngày này nên hạn chế tối đa các tranh cãi căng thẳng, nếu không sẽ chịu nhiều bất lợi. Nóng giận chỉ khiến bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc, dễ tạo cơ hội cho tiểu nhân nắm thóp.

Về mặt tình cảm, người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp dẫn đến rạn nứt quan hệ. Bản mệnh nên tiết chế cảm xúc, đừng vì một phút thể hiện cái tôi mà đánh mất hạnh phúc đã cố gắng xây dựng bấy lâu.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Đúng 3 ngày 14/12, 15/12 và 16/12: 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, biến nguy thành an, thảnh thơi chuẩn bị đón Tết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12): 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12): 3 con giáp sắp về đích năm 2023, tài vận lên như diều gặp gió, sự nghiệp có bước tiến mới, tình duyên khởi sắc phơi phới

Đúng 3 ngày tới (14, 15, 16/12), 3 con giáp sau vàng bạc dát khắp người, tiền tình đều đỏ thắm, tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

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