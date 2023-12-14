Từ nay, 14/12 đến Noel 2023: 3 con giáp kiếm tiền thuận lợi, hưởng trọn lộc trời, biến rủi thành may, giàu sang no đủ

Từ nay, 14/12 đến Noel 2023, tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác, từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày mới này, tuổi Dần nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi.

Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bản mệnh có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc ký kết được những hợp đồng béo bở trong ngày.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh và cũng là người dám nghĩ dám làm. Nửa đầu năm 2023, họ tìm được quý nhân, được giúp đỡ và tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống thăng hoa hơn, bất kể làm việc gì, họ cũng gặp được nhiều may mắn. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng là người biết tiếp thu kiến thức mới, biết cải thiện công việc kinh doanh, nhờ vậy mà họ tìm được cơ hội phát tài.

Từ nay, 14/12 đến Noel 2023, sự nghiệp của tuổi Thìn khởi sắc theo một cách rất riêng, tưởng khó khăn thử thách ập đến nhưng hóa ra mọi việc lại suôn sẻ bất ngờ. Đặc biệt, tuổi Thìn sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản, họ có thể sử dụng hợp lý các khoản tiền này và tìm ra một cách kiếm tiền mới cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ nay, 14/12 đến Noel 2023, người tuổi Tỵ hôm nay lo lắng nhiều công việc không thuận lợi.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bản thân yêu thích những công việc có sự sáng tạo lớn.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ không bon chen vào chuyện tình cảm người khác.

Tài lộc: Dễ bị đàm tiếu khi bạn đang gặp phải kinh tế khó khăn.

Sức khỏe: Thường học thêm các môn bơi lội, cải thiện thể lực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.