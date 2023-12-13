Tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16, 17 và 18/12): 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 22:05

Tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16, 17 và 18/12), 3 con giáp sau tiền bạc vượng phát, chạm đỉnh giàu sang, vươn lên đổi đời năm Quý Mão 2023.

Tuổi Ngọ 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16, 17 và 18/12) cho thấy người tuổi Ngọ thoải mái trong cuộc sống đã có đầy đủ.

Công việc: Người tuổi Ngọ đang có công việc không có gì đáng lo ngại, bạn thoải mái với công việc mới. 

Tình cảm: Xa người yêu, nhưng cả hai luôn biết cách dành cho nhau bất ngờ.

Tài lộc: Mức thu nhập đã cải thiện, tài chính dư sức du lịch. 

Sức khoẻ: Thoải mái đầu óc, tự do vui chơi.  

Tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16, 17 và 18/12): 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16, 17 và 18/12), người tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn trời ban. Bản mệnh làm việc gì cũng chỉn chu nên thành quả đạt được cũng rất xứng đáng. Trong thời gian này, bản mệnh dù làm kinh doanh hoặc làm công ăn lương đều thuận lợi phát triển, không gặp khó khăn.

Người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc nhờ thành tích đạt được trong suốt thời gian qua. Bản mệnh tự tin với năng lực của bản thân lại không ngừng học hỏi để tiến bộ nên con đường thăng tiến ngày một rộng mở.

Đường tình duyên của tuổi Sửu cũng có sự chuyển biến tích cực. Bản mệnh hãy cố gắng vun đắp chuyện tình cảm, quan tâm đến nửa kia. Việc tìm được một nửa đích thực không dễ. Khi đã gặp được người phù hợp thì không nên bỏ lỡ.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16, 17 và 18/12): 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16, 17 và 18/12), tuổi Tỵ thể hiện hiệu suất làm việc ấn tượng. Con giáp này có thể tỏa sáng với năng lực và lòng quả cảm. Đặc biệt, khi nắm bắt thời cơ, bản mệnh có thể bất ngờ thăng tiến.

Vận trình tài chính cũng rất thuận lợi. Dù là người làm công ăn lương hay doanh nhân buôn bán, đều có thể đạt được thành công. Đây là thời kỳ lý tưởng để xây dựng và duy trì mối quan hệ kinh doanh, hợp tác mang lại lợi ích kéo dài.

Vận trình tình duyên tươi sáng, đặc biệt là đối với những người độc thân. Sức hấp dẫn tự nhiên và trí tuệ xuất sắc của con giáp này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, có thể mở ra cơ hội gặp gỡ những người thú vị trong ngày.

Giờ tốt trong ngày: 17h-19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tử vi 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16, 17 và 18/12): 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 14/12 và 15/12, 3 con giáp tài vận lên hương, làm chơi ăn thật, giàu có bất ngờ, sự nghiệp rực rỡ, tình duyên đỏ thắm

Đúng hai ngày 14/12 và 15/12, 3 con giáp tài vận lên hương, làm chơi ăn thật, giàu có bất ngờ, sự nghiệp rực rỡ, tình duyên đỏ thắm

Đúng hai ngày 14/12 và 15/12, 3 con giáp công danh thăng tiến, tiền của bao la, cứ an nhiên mà hưởng lộc.

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