Từ nay đến đầu tháng 1/2024, 3 con giáp vận khí phát đạt, đạp trúng hố vàng, tiền tài đến như vũ bão, giàu có thấm vào người

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 20:45

Từ nay đến đầu tháng 1/2024, 3 con giáp sau tiền tài nở rộ, lật ngược số mệnh, hưởng phúc suốt đời.

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Từ nay đến đầu tháng 1/2024, 3 con giáp vận khí phát đạt, đạp trúng hố vàng, tiền tài đến như vũ bão, giàu có thấm vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Khi nhắc đến tuổi Dậu, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến những tính cách như chăm chỉ, hoà đồng và lạc quan, vui vẻ. Có lẽ vì thế mà đi đến đâu, làm việc trong môi trường nào, người tuổi Mùi cũng nhận được sự yêu mến.

Từ nay đến đầu tháng 1/2024, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc của mình và đạt được những kết quả đáng khen ngợi. Về mặt tài chính, con giáp này sẽ có thu nhập ổn định và tài lộc phát triển. Với tuổi Dậu độc thân, họ sẽ có cơ hội gặp được một người bạn đời có cùng sở thích và cùng nhau tạo dựng một tương lai tươi đẹp.

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dậu nên duy trì tâm lý cân bằng và xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân. Trong sự nghiệp, con giáp này nên dũng cảm thử những điều mới và sử dụng tài năng của mình để phát triển từng cơ hội nhỏ. 

Từ nay đến đầu tháng 1/2024, 3 con giáp vận khí phát đạt, đạp trúng hố vàng, tiền tài đến như vũ bão, giàu có thấm vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Từ nay đến đầu tháng 1/2024, tuổi Thìn gặp phải một vài vấn đề khó khăn cần phải trao đổi với cấp trên hoặc người có kinh nghiệm. Hãy khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe để có thể bình tĩnh trao đổi với mọi người.

Vận trình tài chính của bản mệnh cũng lên xuống thất thường. Vì thế, khi cầm tiền trong tay, hãy chú ý chi tiêu, đừng tốn tiền cho những món hàng không quá cần thiết. Đồng thời, bản mệnh cũng chớ nên ngây thơ tin theo lời rủ rê của kẻ xấu.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, tuổi Thìn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần. Như vậy, bản mệnh có thể nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Từ nay đến đầu tháng 1/2024, 3 con giáp vận khí phát đạt, đạp trúng hố vàng, tiền tài đến như vũ bão, giàu có thấm vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu có thịnh vượng, tài lộc hơn người, nhà mới xe sang chờ sẵn

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu có thịnh vượng, tài lộc hơn người, nhà mới xe sang chờ sẵn

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp sau tài vận trải thảm đỏ, tiền đồ xán lạn, thập toàn thập mỹ đến bất ngờ.

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