Đúng 7 ngày tới (21/12), 3 con giáp trong nhà ngập vàng bạc, ngoài nhà có quý nhân hỗ trợ, hạnh phúc sung sướng đủ đường

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Không chỉ được yêu mến nhờ tính cách hiền lành, tốt bụng và ân cần, người tuổi Mùi còn có ý thức mạnh mẽ về gia đình và chú ý đến cảm xúc cũng như nhu cầu của người khác. Những người thuộc con giáp này rất giàu cảm xúc, tận tâm và ấm áp trong tình yêu.

Đúng 7 ngày tới (21/12) là thời điểm vàng để những người sinh dưới bản mệnh này phát triển trong sự nghiệp. Nhờ tính cách chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Mùi sẽ được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao. Về mặt tài chính, con giáp này sẽ có thu nhập ổn định từ công việc chính và có thêm khoản tiền thưởng từ việc tay trái.

Tuổi Mùi nên duy trì thái độ tự tin, tích cực và tin tưởng vào khả năng của mình. Để sự nghiệp ngày càng lên cao như diều gặp gió, con giáp này cần chuẩn bị đủ dũng cảm để chấp nhận những thử thách mới và thể hiện tài năng của mình. Trong tình yêu, tuổi Mùi nên tiếp tục quan tâm đến nhu cầu của gia đình, người thân và cố gắng tạo dựng một gia đình đầm ấm, hòa thuận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 7 ngày tới (21/12) tuổi Mão có một ngày làm việc với đầu óc rất tỉnh táo, nghĩ ra nhiều ý tưởng mới khiến mọi người bất ngờ và khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình, bất kể bản mệnh ở độ tuổi hay vị thế nào.

Có một vài cơ hội đầu tư đáng giá đang bày ra trước mắt con giáp này. Hãy tin tưởng bản thân và thử sức một lần xem sao, có thể bản mệnh sẽ thu được một khoản kha khá, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.

Tiếc là trên phương diện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu bất ổn. Nếu đã tìm được nửa kia, bản mệnh nên bao dung và kiên nhẫn với nửa kia hơn, đừng soi mói những điều nhỏ nhặt và bắt đối phương phải nghe theo quan điểm của mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.