10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

Theo tử vi 10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), người tuổi Mùi thích những công việc thiên về nghệ thuật.

Công việc: Người tuổi Mùi không tránh được những thị phi xung quanh công việc yêu thích.

Tài lộc: Không giỏi kiếm tiền, nhưng biết cách tiết kiệm, chi tiêu hằng ngày.

Sức khoẻ: Dũng cảm chọn bộ môn thể thao mới, vận động thể chất nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn tỏ ra quyết tâm và sức mạnh của bản thân. Bản mệnh không hề lùi bước trước những thử thách mà thay vào đó, bản mệnh kiên định theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công.

Người tuổi Ngọ thường rất sâu sắc và nghiêm túc trong mọi hành động và sự chăm chỉ cũng như sự chung thuỷ với công việc giúp bản mệnh chinh phục được những mục tiêu quan trọng mà bản mệnh đề ra.

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), người tuổi Ngọ sẽ gặp được những bước ngoặt quan trọng. Bản mệnh sẽ vượt qua những rào cản của quá khứ và tiến bước vững chắc trong sự nghiệp. Nhờ vào khả năng nhìn nhận sự việc một cách sắc sảo và đánh giá tình hình một cách linh hoạt, bản mệnh sẽ tận dụng được những cơ hội xuất hiện tại nơi làm việc.

Trong năm tới, người tuổi Ngọ sẽ phô diễn được sức mạnh vốn có của mình. Cách suy nghĩ đổi mới và những hiểu biết chuyên sâu giúp người tuổi Ngọ nhận được sự tôn trọng và khen ngợi, là bệ phòng cho sự nghiệp phát triển không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), đây là thời gian may mắn tràn ngập với tuổi Dậu. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bản mệnh nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn.

Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, chỉ dẫn mọi người xung quanh đạt được thành công, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Có thể bản mệnh sẽ còn được cất nhắc lên một vị trí cao hơn hiện tại nữa.

Trên phương diện tình cảm, người còn độc thân hãy cởi mở hơn trong quá trình giao lưu, trò chuyện với mọi người. Việc nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng giúp cho vận đào hoa của bản mệnh phát triển rực rỡ hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.